Peter Zeidler s'est amusé du parcours parfait de son équipe en 2026. Le Lausanne-Sport s'est en effet imposé tant à Genève qu'à Berne en quatre jours et son entraîneur l'admet: il n'aurait pas forcément parié là-dessus.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Peter Zeidler n'avait encore jamais gagné à Berne dans sa carrière et l'Allemand était particulièrement heureux ce samedi, peu avant 23h, à l'heure de savourer le succès de son équipe 3-1 face à YB grâce à des buts de Nathan Butler-Oyedeji, de Gaoussou Diakité (penalty) et du nouveau venu Omar Janneh.

«C'est vrai, je ne m'étais encore jamais imposé dans ce beau stade et j'y ai pensé à un moment de la partie», a souri l'entraîneur du LS, lequel n'a pas manqué de souligner que le club vaudois n'était pour sa part plus reparti vainqueur du Wankdorf depuis près de quatorze ans. Ce 9 avril 2012, les buteurs s'appelaient Jocelyn Roux, Janick Kamber et Matt Moussilou et le score, déjà, était de 3-1 pour le LS.

Beaucoup de «malédictions» ont donc été brisées ce samedi dans le froid bernois. Et, plus que tout, le LS a pris trois points qui le rapproche du top 6, l'objectif principal de la saison.

Un double tournant du match en fin de première période

«On a bien débuté le match, nos trente première minutes ont été bonnes. Nous avons bien fait circuler le ballon et avons effectué un bon pressing», a relevé Peter Zeidler. YB a pu égaliser et le double tournant de la rencontre a eu lieu dans les arrêts de jeu de la première période avec le carton rouge infligé à Olivier Mambwa et, deux minutes plus tard, le penalty accordé au LS.

«J'ai parlé à Stéphane Henchoz, lequel a vu les images et m'a dit que les deux décisions étaient correctes», a assuré l'entraîneur du Lausanne-Sport, sans être contredit par son homologue Gerardo Seoane.

Lausanne plus fort à onze contre onze qu'avec un homme de plus

Le LS s'est donc retrouvé à onze contre dix et avec un but d'avance, mais a trop souffert en deuxième période pour que ce succès puisse être qualifié de tranquille et d'abouti. «YB a eu des occasions de but pour égaliser, c'est vrai», a reconnu Peter Zeidler, lequel a tout de même souligné que son équipe avait pris les trois points, ce qui n'avait pas toujours été le cas cette saison. Le traumatisme de Saint-Gall (défaite 1-0 à 11 contre 10) est toujours là quelque part, mais cette double victoire à Genève et à Berne le met quand même à bonne distance maintenant. Il n'en reste pas moins que le constat d'un LS plus fort à onze contre onze qu'avec un homme de plus est réel... et troublant.

«Quatre jours, six points! Personne n'y aurait pensé et nous non plus», a admis Peter Zeidler, qui a désormais six jours pour préparer la venue de GC samedi à la Tuilière.

Florent Mollet a largement élevé son niveau

Parmi les bonnes nouvelles sur le plan personnel, le match convaincant de Florent Mollet est à relever. Le milieu de terrain français de 34 ans a largement élevé le niveau depuis le début de l'année, lui qui n'avait pas effectué un grand premier tour. «Je ne veux pas féliciter un joueur en particulier ce soir, mais puisque vous me posez la question spécifiquement sur lui, je vous réponds», a commencé par dire Peter Zeidler à Blick.

«Florent a déjà été bon à Genève mercredi et je suis content pour lui qu'il puisse montrer ses qualités. C'est un joueur qui donne tout, qui ne sera jamais un sprinteur, mais qui a couru treize kilomètres ce soir à Berne, ce qui est énorme. Et comme en plus il est solide techniquement, cela donne un joueur très intéressant pour nous. Il a dû s'habituer à l'intensité du football suisse, qui a pu le surprendre, et il sortait de plusieurs mois sans jouer. Alors oui, je suis content pour lui et aussi pour l'équipe.»

Florent Mollet peut-il dès lors être considéré comme un renfort hivernal, vu qu'il n'était manifestement pas prêt à l'automne? «Non, je ne dirais pas ça, même s'il a eu un petit passage à vide en fin d'année. C'est un bon joueur, sur lequel nous sommes heureux de pouvoir compter, tout simplement.»