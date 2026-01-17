Lausanne s'impose au Wankdorf et fait carton plein en 2026

De nouveau en supériorité numérique à la pause, le Lausanne-Sport s'en est allé battre YB (3-1) ce samedi soir et effectue une excellente opération au classement. Mais il y a encore une grande marge progression dans le jeu, surtout à onze contre dix.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Six points en deux matches sur les terrains de Servette et d'YB! Même le plus fervent des fans du Lausanne-Sport n'aurait pas pu imaginer un scénario aussi parfait pour démarrer 2026 et pourtant, c'est bien ce qu'ont offert le capitaine Olivier Custodio et ses coéquipiers à leurs supporters en ce début d'année.

Privé de quatre joueurs importants de sa première partie de saison (Jamie Roche, Theo Bair, Gabriel Sigua et Beyatt Lekoueiry), le LS s'est en effet imposé 3-1 ce samedi au Wankdorf devant 24'044 spectatrices et spectateurs, dont 400 ultras du LS réunis dans leur virage. Un résultat évidemment fort appréciable, trois jours après avoir battu Servette à la Praille, et qui rapproche le Lausanne-Sport de son grand objectif de la saison, le top 6.

Un grand début de match du LS

Le Lausanne-Sport a d'ailleurs réussi un début de match de grande qualité dans un Wankdorf transformé en congélateur, avec des joueurs d'YB qui n'ont rien fait pour réchauffer l'atmosphère, bien au contraire.

Pour qui a connu l'époque pas si lointaine où le premier quart d'heure sur la pelouse synthétique du stade bernois équivalait à passer quinze minutes dans une machine à laver tant Young Boys trimbalait ses adversaires dans tous les sens et les essorait avec ses courses incessantes et son pressing étouffant, voir ces mêmes joueurs ce samedi soir sans agressivité sur le porteur et sans idées pour ressortir le ballon avait quelque chose d'irréel.

Pour le dire clairement: pendant trente minutes, il n'y a eu que du bleu sur la pelouse du Wankdorf, et le Lausanne-Sport a pris un avantage entièrement mérité à la 13e grâce à Nathan Butler-Oyedeji, le héros d'Istanbul, lequel s'est retrouvé à la conclusion d'un joli mouvement collectif initié par Brandon Soppy et Florent Mollet, bien relayé par Gaoussou Diakité et Seydou Traoré, le titulaire surprise.

Le LS semble avoir retrouvé le «vrai» Gaoussou Diakité

Peter Zeidler avait en effet décidé de changer sa ligne d'attaque après le succès à Servette, Alban Ajdini et Enzo Kana-Biyik prenant place sur le banc à côté de lui. L'Allemand choisissait de lancer Seydou Traoré d'entrée, mais aussi le revenant Gaoussou Diakité et la première période a donné raison à l'entraîneur du LS. La meilleure nouvelle du début de match a en effet été «l'acouet» retrouvé du Malien, qui semble avoir récupéré ses jambes, sa technique et sa vivacité du début de saison. Ses dribbles étaient effectués dans le bon tempo et il a joué avec énormément d'énergie et de justesse, mettant régulièrement la défense d'YB au supplice.

Olivier Mambwa laisse YB à dix

Les Bernois ont cependant relevé la tête après trente minutes très compliquées et ont commencé à (un peu) mieux jouer, ce qui n'était franchement pas beaucoup exiger d'eux. L'égalisation est tombée à la 36e après un centre de Christian Fassnacht pour Chris Bedia et tout ce petit monde semblait se diriger vers la pause sur ce score de 1-1 lorsqu'Olivier Manbwa a découpé Seydou Traoré à mi-terrain.

Lukas Fähndrich a d'abord opté pour le carton jaune, avant de changer d'avis après visionnage de la VAR. Rouge direct à la 45e pour le jeune latéral gauche et le LS à nouveau à onze contre dix comme à Genève mercredi!

Penalty pour le LS dans la foulée!

Encore mieux pour les Vaudois: dans les arrêts de jeu de cette première période, c'est à dire deux minutes plus tard à peine, la VAR rappelait à elle l'arbitre central afin de signaler une faute de main de Loris Benito dans ses propres seize mètres. Penalty, tiré et transformé par Gaoussou Diakité et 2-1 pour le LS sous les sifflets de la Ostkurve, le repaire des ultras d'YB.

YB, à dix, domine le début de la deuxième période

Gerardo Seoane réagisait à la pause en faisant entrer Edimilson Fernandes, tandis que Karim Sow, averti en première période, cédait sa place à Bryan Okoh, exactement comme quatre jours plus tôt à Genève. La deuxième période commençait par une période de domination d'YB, même avec un homme de moins, et Lausanne était bien mal revenu dans cette partie, jouant essentiellement en contre. C'est sur l'un d'entre eux d'ailleurs que Seydou Traoré s'est offert la balle du 3-1 sur un service magnifique de Florent Mollet (auteur au passage de son meilleur match sous le maillot du LS ce samedi), sans succès malheureusement pour les visiteurs.

Omar Janneh fait ses débuts avec le LS et marque

Inquiet de la performance de ses joueurs, et sentant le coup fourré venir après une immense occasion pour Alan Virginius (belle sortie de Karlo Letica, 67e), Peter Zeidler a renouvelé sa ligne d'attaque à la 70e, faisant entrer Alban Ajdini et le nouveau venu Omar Janneh, cet avant-centre espagnol de 19 ans arrivé de l'Atletico Madrid, pour Nathan Butler-Oyedeji (bien discret à part son but) et le très convaincant Seydou Traoré. Il fallait amener du sang neuf et des idées fraîches, car le LS n'y était plus du tout dans cette deuxième période, un brin inquiétante pour tout dire. Comme un symbole, Gaoussou Diakité ne réussissait d'ailleurs plus grand chose de bon, la preuve sans doute qu'il doit encore monter en puissance physiquement après sa très bonne première période.

Une deuxième période un peu inquiétante quand même

Le LS passait à deux reprises près du break grâce à une jolie demi-volée de Florent Mollet, déviée sur son poteau par Marvin Keller (74e), puis par un tir à côté de ce même Florent Mollet, décidément très en forme (80e). La fin de match était cependant très pénible pour les hommes de Peter Zeidler, absolument pas sereins. Ils ont tout de même assuré leur victoire grâce à Omar Janneh, bien servi par le nouvel entrant Souleymane N'Diaye (87e, 1-3) et auteur d'un plat du pied bien maîtrisé. Les trois points étaient au chaud, ce qui était bien le principal. Mais les Vaudois n'échapperont sans doute pas à un débriefing complet et objectif de leur entraîneur au sujet de cette deuxième période.

Prochaine étape pour les Lausannois, samedi à 18h à la Tuilière face à Grasshopper. L'occasion de prendre sans doute définitivement ses distances avec la zone rouge en cas de victoire, mais aussi, bien sûr, de se rapprocher encore un peu du top 6 pour ce premier rendez-vous de l'année avec leur public.