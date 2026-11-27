Le Servette FC reçoit le Lausanne-Sport ce samedi (20h30 à la Praille) pour un deuxième derby consécutif. Plusieurs individualités défaillantes à Tourbillon samedi dernier ont eu droit à une «explication de texte» de la part de Jocelyn Gourvennec.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Jocelyn Gourvennec, s'il a bien aimé l'entame de match de son équipe à Tourbillon samedi denrier, a forcément moins apprécié les septante dernières minutes. Sion a fini par s'imposer 2-0 et le coach du SFC a été bien obligé de constater, comme tous les supporters du club grenat, que plusieurs joueurs avaient été extrêmement défaillants sur le plan individuel.

S'il n'a pas voulu personnaliser le débat ce vendredi en conférence de presse, protégeant logiquement ses joueurs en public, le technicien breton a exonéré la défense et son gardien de but de toute critique. Léo Besson n'a mérité aucun reproche concernant sa prestation et sera logiquement reconduit comme titulaire ce samedi face à Lausanne, tandis que la charnière centrale a été plutôt solide. S'il n'a donc cité aucun nom, Jocelyn Gourvennec a tout de même fait passer un message clair.

«Il y a des zones où on peut, d'autres pas»

«Il y a eu des explications de texte cette semaine, c'est une évidence. On a fait des points individuels avec des joueurs pour reclarifier le rôle de chacun et leur parler franchement. Il y a des zones où on peut tenter des choses, comme des dribbles, d'autres où ce n'est pas le cas. A Sion, on s'est compliqué la vie», argumente le coach, dans un message à peine caché à Jarell Simo, auteur d'une perte de balle coupable sur l'ouverture du score valaisanne.

Si le jeune milieu de terrain n'a vraiment pas été performant à Tourbillon, son acolyte dans le double pivot Pedro Naressi n'a pas été bien meilleur. Les deux ailiers Jesper Karlsson et Mathis Lambourde ont eux été transparents et la performance du premier nommé a notamment de quoi inquiéter au vu de son potentiel et des espoirs que son arrivée a suscités à Genève.

Un retour aux bases, vite!

«De nouveau, je ne vais pas personnaliser le débat», a répondu Jocelyn Gourvennec, interrogé par Blick spécifiquement au sujet de l'ailier suédois. «Mais ce que je peux dire de manière globale, c'est que notre manque de percussion date également du match contre Zurich. On a besoin globalement de retrouver de la fluidité et de faire des choses basiques, simples. Cela ne sert à rien de tenter des choses inconsidérées et de partir la tête dans le mur quand on se retrouve à un contre trois. Il faut trouver un relais, donner, se replacer, recevoir la balle dans de meilleures conditions. On a manqué de lucidité dans le jeu à Sion, on doit retrouver de la clairvoyance contre Lausanne.» Une critique générale, qui s'applique parfaitement à Jesper Karlsson, tant Jocelyn Gourvennec est un habile communicant.

Quentin Maceiras reprendra lundi

«Ce samedi, on doit se faire respecter à domicile, retrouver de la fluidité. On va essayer d'emballer le match et de nous faire respecter à la maison», a-t-il enchaîné, sans dévoiler bien sûr s'il s'apprêtait à effectuer des changements sur le plan offensif.

Derrière, tout est clair: Léo Besson dans les buts, une charnière centrale composée de Steve Rouiller et de Marco Burch. Quentin Maceiras reprenant l'entraînement lundi prochain (à temps pour être du déplacement à Xamax), il est sûr que Houboulang Mendes sera titulaire côté droit. A gauche, Bradley Mazikou part avec une longueur d'avance sur Lilian Njoh.

Timothé Cognat définitivement out cette année

David Douline va-t-il s'imposer ce samedi au milieu, un secteur de jeu que Timothé Cognat retrouvera au plus tôt en 2027? Possible. Mais c'est surtout devant que les interrogations sont nombreuses. Servette n'a marqué qu'un but depuis la blessure de Kingstone Mutandwa à la 6e minute à Saint-Gall, par Jesper Karlsson en fin de match. Sinon? 90 pauvres minutes en attaque face à Zurich (0-0) et la défaite 2-0 à Sion samedi dernier.

Qui en pointe face au LS?

Alors, que faire? Jemy Sida d'entrée, comme à Tourbillon? Il s'agit d'une option crédible, surtout que la vitesse n'est pas le point fort de la charnière lausannoise. Mathis Lambourde peut lui postuler dans un rôle de faux 9, tandis que David Datro Fofana a peut-être une mi-temps dans les jambes après ses vingt bonnes minutes à Tourbillon. Samuel Mraz est une option bien sûr, dans un style plus statique. Réponse samedi soir! Bonne nouvelle, au passage: le retour dans le groupe de Tiémoko Ouattara élargie le champ des possibles pour les changements en cours de match.