Révolution autour de la VAR en Super League

Un gros changement est attendu en Super League autour de la VAR. À partir de cette saison, les supporters devraient pouvoir voir, en même temps que l'arbitre, la séquence controversée.

Florian Raz

La Super League tente une petite révolution. Dès le coup d'envoi de la nouvelle saison ce week-end, les supporters présents dans les stades devraient pouvoir mieux comprendre les décisions liées à la VAR. Pour ce faire, la Swiss Football League prévoit de diffuser sur les écrans des stades les images qui sont également montrées à l'arbitre lorsque celui-ci est invité à consulter la vidéo.

Ainsi, lorsque l'arbitre examine sur le petit écran situé au bord du terrain une situation de penalty ou une éventuelle expulsion, les spectateurs présents dans le stade voient simultanément de quoi il en retourne.

Pas d’explications au micro

De plus, les écrans afficheront toujours d’abord la raison de l’examen par la VAR, puis la décision sera communiquée par écrit. En cas de décision liée à un hors-jeu, l’image avec la ligne tracée devra également être visible sur les écrans géants le plus rapidement possible après la décision.

Pour l’instant, ce n'est pas prévu que les arbitres expliquent leurs décisions au micro via les haut-parleurs du stade. Cela serait certes techniquement possible. Mais comme tous les arbitres ne maîtrisent pas les trois langues nationales, les décisions ne seront expliquées que par écrit.

Les supporters feront-ils preuve de plus de compréhension envers la vidéo après avoir vu les images controversées? Ce qui est certain, c’est que le processus décisionnel gagnera en transparence. On ne sait pas encore si les images en direct seront diffusées dans tous les stades de la Super League. Cela dépendra de la disponibilité de l’équipement technique nécessaire dans chaque stade.