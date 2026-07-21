DE
FR

Les images diffusées à l'écran
Révolution autour de la VAR en Super League

Un gros changement est attendu en Super League autour de la VAR. À partir de cette saison, les supporters devraient pouvoir voir, en même temps que l'arbitre, la séquence controversée.
Publié: 21:12 heures
1/2
La Super League prévoit une révolution en matière de vidéo.
Photo: Pius Koller
Florian_Raz_Fussball-Reporter_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Florian Raz

La Super League tente une petite révolution. Dès le coup d'envoi de la nouvelle saison ce week-end, les supporters présents dans les stades devraient pouvoir mieux comprendre les décisions liées à la VAR. Pour ce faire, la Swiss Football League prévoit de diffuser sur les écrans des stades les images qui sont également montrées à l'arbitre lorsque celui-ci est invité à consulter la vidéo.

Ainsi, lorsque l'arbitre examine sur le petit écran situé au bord du terrain une situation de penalty ou une éventuelle expulsion, les spectateurs présents dans le stade voient simultanément de quoi il en retourne.

Pas d’explications au micro

De plus, les écrans afficheront toujours d’abord la raison de l’examen par la VAR, puis la décision sera communiquée par écrit. En cas de décision liée à un hors-jeu, l’image avec la ligne tracée devra également être visible sur les écrans géants le plus rapidement possible après la décision.

À lire aussi sur la Super League
Sion martyrise Annecy avant de s'envoler vers l'inconnu
Direction l'Azerbaïdjan!
Sion martyrise Annecy avant de s'envoler vers l'inconnu
Le FC Sion connaît son adversaire en Conference League
Déplacement jeudi prochain
Le FC Sion connaît son adversaire en Conference League

Pour l’instant, ce n'est pas prévu que les arbitres expliquent leurs décisions au micro via les haut-parleurs du stade. Cela serait certes techniquement possible. Mais comme tous les arbitres ne maîtrisent pas les trois langues nationales, les décisions ne seront expliquées que par écrit.

Les supporters feront-ils preuve de plus de compréhension envers la vidéo après avoir vu les images controversées? Ce qui est certain, c’est que le processus décisionnel gagnera en transparence. On ne sait pas encore si les images en direct seront diffusées dans tous les stades de la Super League. Cela dépendra de la disponibilité de l’équipement technique nécessaire dans chaque stade.

Super League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Bâle
FC Bâle
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Lucerne
FC Lucerne
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St-Gall
FC St-Gall
0
0
0
1
FC Thoune
FC Thoune
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zurich
FC Zurich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
Young Boys
Young Boys
0
0
0
Tour final
Tour de relégation
Mentionné dans cet article
Super League
Super League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Super League
      Super League