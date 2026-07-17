Sion martyrise Annecy avant de s'envoler vers l'inconnu

Bastien Feller Journaliste Blick

«Finir un match avec quatre buts marqués et aucun encaissé, c'est toujours très bien.» Didier Tholot pouvait avoir le sourire vendredi soir à Lens (VS), où son FC Sion s'est largement imposé face à Annecy pour conclure sa préparation estivale (4-0, buts de Numa Lavanchy, Liam Chipperfield, Franck Surdez et Winsley Boteli). L'addition aurait même pu être bien salée pour les Annéciens puisque les Sédunois ont manqué une multitude d'opportunités en première période.

«Il y a beaucoup de satisfaction parce qu'on a été très peu en danger. On l'a été uniquement sur deux ou trois ballons perdus en première mi-temps, où on s'est mis nous-mêmes en difficulté», ajoute le technicien français, qui pouvait également se réjouir de signer une quatrième victoire en quatre rencontres de préparation (7-0 contre Etoile Carouge, 4-2 contre Xamax, 3-1 contre Yverdon). «On a bien récupéré et on a pu faire la préparation que l'on souhaitait. C'est beaucoup plus facile lorsque vous connaissez pratiquement tout le monde, que les principes de jeu sont déjà en place et que les automatismes existent. On en a retrouvé plusieurs ce soir, et c'est positif.»

«On se réjouit de découvrir l'Europe»

Même la canicule, qui a fait souffrir tant de monde, n'a pas eu trop d'impact sur les Valaisans. «On a passé une semaine en camp à Crans-Montana et il a fait vraiment bon. On a échappé à la canicule. Ensuite, il y a eu un ou deux matches amicaux compliqués sous la chaleur, mais, dans l'ensemble, ça a été. Je ne sais pas si c'était la plus difficile, mais je pense qu'on s'en est bien sortis. On a pu bien travailler et on n'a pas eu de blessés. C'est quelque chose de positif», se réjouit Numa Lavanchy, qui a hâte que les choses sérieuses commencent.

«Physiquement, c'était dur au début, mais là, on est en fin de préparation et déjà gentiment dans le rythme du début de championnat. Surtout, on est excités parce qu'on travaille pour les matchs qui comptent. On se réjouit de reprendre. On se réjouit aussi de découvrir l'Europe. Pour beaucoup de joueurs, ce sera une nouveauté. C'est vraiment quelque chose dont on a hâte», souffle le latéral, lui qui a pu goûter aux joutes européennes par le passé avec Grasshopper et Lugano. «Il n'y a pas énormément de conseils à donner. Ce sont des matchs de football. En Suisse, on a l'habitude d'affronter souvent les mêmes équipes et on les connaît presque par cœur. Là, on découvre des adversaires et des manières de jouer différentes.»

De Sion à Bakou, via Milan

Mercredi, les Sédunois s'envoleront justement pour Bakou, y affronter le Bate Borisov au deuxième tour qualificatif pour la Conference League. Les Biélorusses, interdits de jouer à domicile dans leur pays depuis le conflit en Ukraine, doit en effet évoluer à l'étranger. Et à huis clos. Après avoir disputé leurs rencontres en Hongrie la saison dernière, les voilà cette année bien plus à l'Est de l'Europe, à environ 3500 kilomètres de Sion, à 4h40 de vol de Milan d'où l'équipe partira mercredi matin.

«Moi, je veux juste qu'on passe. Le reste m'importe peu. Tant qu'on se qualifie, je peux voyager où vous voulez», coupe Numa Lavanchy à la question de savoir si un déplacement en Albanie, d'où était originaire l'autre adversaire potentiel du FC Sion, aurait été préférable. Didier Tholot regrette toutefois un petit peu la balle de match manquée par la formation albanaise lors de la séance de tirs au but du match retour. «Le seul souci, c'est le périple qu'on devra effectuer. Mais on va s'adapter. J'ai toujours dit que la Conference League était une compétition que nous voulions jouer à fond. On ne veut pas simplement se contenter de s'être qualifiés sans mettre tous les ingrédients pour aller plus loin. On s'y est préparés et on est prêts.»

Un défenseur central arrivera-t-il?

Il n'a toutefois échappé à personne, ou presque, que l'effectif sédunois se trouve un peu court en nombre en défense central. Kreshnik Hajrizi sur le flanc pour trois mois après son opération des adducteurs, le staff sédunois ne compte dans ses rangs que Jan Kronig et Noé Sow comme défenseurs centraux de métier. Barthélémy Constantin, directeur sportif du club, annonçait au début du mois qu'une arrivée serait imminente. Deux semaines plus tard, toujours rien. Cela alors que deux semaines anglaises, et potentiellement quelques-unes de plus, se profilent à l'horizon.

Mais il n'y a pas de quoi s'affoler selon Didier Tholot. «On a Ryan (Kessler) qui peut dépanner en défense centrale, tout comme Numa (Lavanchy)», explique le Bordelais, très satisfait de sa charnière centrale face à Annecy. Il ne manque également pas de rappeler que l'absence de son numéro 28 ne sera finalement pas si longue que ça puisqu'une longue pause internationale aura lieu fin septembre. «C'est une histoire de deux mois. C'est sûr qu'on attend encore un joueur. Mais on ne va pas recruter pour recruter», assure-t-il, lui qui a en revanche testé des choses sur le plan offensif cet été.

Notamment une attaque à deux. Avec plusieurs joueurs différents pour occuper ces deux postes. «Ce n'est pas une option définitive. Les rôles restent les mêmes à deux attaquants ou avec un numéro dix et un attaquant. On a peut-être un peu plus de profondeur avec nos profils à disposition en jouant à deux attaquants», analyse Didier Tholot. Alors, ce FC Sion fera-t-il, comme espéré, mieux que sa quatrième place de la saison dernière? Premiers éléments de réponse la semaine prochaine.