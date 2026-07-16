Le FC Sion connaît son adversaire en Conference League

Le FC Sion peut commencer à préparer ses valises. Les Valaisans vont défier le BATE Borisov lors du deuxième tour de qualifications de la Conference League. Match aller jeudi prochain, en Azerbaïdjan.

Blick Sport

La personne en charge des déplacements au FC Sion a dû retarder la réservation des vols et de l'hôtel jusqu'au dernier moment. Il faut dire que, en Azerbaïdjan, le BATE Borisov et l'AF Elbasani n'ont pas eu l'air de vouloir se départager, lors du premier tour des qualifications à la Conference League.

Finalement, au bout du suspense et d'une séance de tirs au but, ce sont les Biélorusses qui sont parvenus à se qualifier pour le tour suivant. Là, ils affronteront donc les Valaisans, qui retrouvent l'Europe pour la première fois depuis 2017. Les Albanais avaient le pénalty de la qualification au bout du pied, mais ils l'ont raté alors que le score était de 4-4 dans cette séance. Après le match nul 1-1 lors du match aller, le BATE Borisov a donc été plus adroit que son adversaire et c'est le Neuchâtelois Yoan Epitaux qui a raté le tir au but décisif pour l'AF Elbasani.

Le match aller de cette double confrontation aura donc lieu jeudi prochain, le 23 juillet, en Azerbaïdjan. Avec la guerre en Ukraine, l'équipe biélorusse n'est pas autorisée à disputer ses rencontres dans son pays et doit s'exiler au Stade Mehdi Huseynzade, à Sumqayit, à une trentaine de kilomètres de Bakou.

Le retour prendra place une semaine plus tard, à Tourbillon. Et le FC Sion compte bien débuter son aventure européenne de manière sérieuse, avec une qualification à la clé face à une équipe qui a participé à cinq reprises à la phase de groupes de la Champions League (2008-09, 2011-12, 2012-13, 2014-15 et 2015-16). Le plus bel exploit du BATE Borisov reste sans aucun doute sa victoire en octobre 2012 face au Bayern Munich de Mario Mandzukic, Franck Ribéry, Toni Kroos, Philipp Lahm et Manuel Neuer (3-1).