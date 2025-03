A quoi ont bien pu penser les légendes du Servette FC?

Plusieurs légendes du Servette FC ont participé à l'anniversaire du club. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Depuis leur siège du stade de Genève, à quoi ont bien pu penser Alain Geiger, Claude Andrey ou encore Martin Petrov, trois des légendes du Servette FC présentes pour fêter les 135 ans du club, une fois la défaite du SFC face à Yverdon Sport actée (2-3)? Probablement que ce samedi, cette équipe n'avait pas l'étoffe du champion qu'elle espère devenir, malgré la faiblesse du championnat. Peut-être même qu'elle pouvait s'estimer heureuse de se retrouver à la place de leader de Super League en attendant la rencontre de ce dimanche entre Bâle et Young Boys.

Car il faut bien le dire, si le SFC occupe ce rôle, c'est davantage grâce à une réussite extrême affichée ces dernières semaines (8,83 xG lors des cinq derniers matches pour 11 buts inscrits) qu'à la qualité de son jeu. Et forcément, il arrive le jour où cela ne passe plus, où il faut plus qu'un exploit individuel ou une seule action bien menée pour remporter les trois points. Comme donc face à cet Yverdon Sport arrivé déterminé à gâcher la fête d'anniversaire servettienne, mais surtout à marquer trois points importants dans sa mission maintien.

«Yverdon a été au-dessus de nous»

«Dans le contenu, les duels et sur le plan technique, Yverdon a été au-dessus de nous», reconnaissait Anthony Baron après la partie, mécontent du visage montré par le Servette FC face au 10e de Super League. «Ce n'est pas normal qu'ils nous soient supérieurs chez nous. Même si Yverdon a de bons joueurs, a des atouts à faire valoir, je pense qu'on doit élever notre niveau de jeu. On doit être une équipe supérieure, surtout si on prétend à jouer les premiers rôles dans ce championnat. Et ça, il faut l'assumer, je ne vais pas faire de langue de bois», poursuit le milieu de terrain français.

Pour son coach, qui pointe également la qualité du terrain («Ce n'est pas une excuse, mais cela facilite les équipes qui jouent les transitions»), la vie a été rendue trop facile aux joueurs yverdonnois. «Leur premier but est un penalty et le second un cadeau», peste Thomas Häberli, regrettant dans le même temps l'énorme occasion de but galvaudée par ses joueurs à un partout, quelques secondes avant le deuxième but d'YS. Sur celle-ci, Dereck Kutesa, désormais très loin du niveau de la Nati, et Tiemoko Ouattara gâchaient une situation de rupture à trois contre un. «Nous n'avons pas été propres dans le dernier geste. Si tu encaisses trois buts, tu ne peux pas gagner», ajoute encore Thomas Häberli, ne manquant pas de rappeler que ce 15 mars a marqué la première défaite du SFC en 2025. «Cela dit quelque chose.»

Le rôle de leader a-t-il joué dans les têtes?

Cette série de cinq victoires a justement propulsé l'équipe à la première place du classement. Le rôle de leader du championnat, et donc le fait de passer du rôle du chasseur à celui du chassé, a-t-il pesé dans les têtes servettiennes? «Non, je ne pense pas que ce soit ça, répond Anthony Baron, auteur du but de l'espoir d'une lourde frappe à l'heure de jeu. On voit que toutes les équipes qui sont premières n'arrivent pas à tenir leur place. C'est le sort du championnat.»

Le milieu français y voit tout de même une certaine fatalité à occuper la place de numéro un. «Quand les équipes jouent contre nous, si on est premiers, elles ont plus envie de nous battre. A nous d'élever le niveau.» En cas de victoire du FC Bâle face à Young Boys ce dimanche, Servette n'aurait plus à se poser la question. Quoi qu'il en soit, les Servettiens disposeront de deux semaines de pause, de quoi travailler (Anthony Baron: «Il faut travailler sur tout pour progresser») pour espérer revenir plus fort après la pause des équipes nationales, face à Lugano au Cornaredo.