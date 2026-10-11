«L'énergie qu'on a montré aujourd'hui peut nous servir»

Le Lausanne-Sport s'est incliné 1-0 à Saint-Gall ce dimanche malgré une prestation encourageante dans le jeu. Les Vaudois sont encore trop inefficaces offensivement pour espérer mieux. Et largement. Mais au moins, l'état d'esprit était là.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vaduz ayant dynamité le FC Bâle (3-0) dans le même temps ce dimanche après-midi, voilà Lausanne seul dernier de Super League après dix journées. «Cette place doit nous donner un grand sens des responsabilités et un engagement maximal», a commenté Luka Elsner après la défaite à Saint-Gall (1-0). Se sent.-il en danger sur un plan personnel? «On doit rester soudés, unis. On veut quitter cette dernière place», a-t-il répondu, en se disant rassuré par l'état d'esprit et l'attitude de son équipe.

Le Lausanne-Sport a eu la maîtrise du ballon ce dimanche (59% à 41%, 413 passes à 298), mais a peiné à se montrer dangereux malgré quatre tirs cadrés. A dire vrai, le principal problème du LS est là en ce début de saison: l'équipe de Luka Elsner sait défendre (en tout cas la majeure partie du temps, mais pas à Vaduz par exemple), mais offensivement, le coach n'a manifestement pas encore trouvé la bonne formule.

Un trio offensif bien timide

A sa décharge, des blessures et un mercato tardif, comme dans le cas de Levy Nene, mais le fait est qu'aujourd'hui, Luka Elsner n'a pas encore trouvé une animation offensive suffisante pour créer du danger en Super League. Ce dimanche, il a attaqué le match avec Levy Nene, Alban Ajdini et Nathan Butler-Oyedeji, laissant Omar Janneh sur le banc au coup d'envoi, ce qui se justifiait totalement au vu du début de saison extrêmement décevant de l'avant-centre espagnol. Le résultat? Rien. Ou pas grand chose, pour être un peu trop poli.

«Ils ont tous été corrects», a estimé Luka Elsner, protecteur envers ses joueurs, ce qui est une qualité. Le technicien slovène a relevé quelques percussions bien senties de Nathan Butler-Oyedeji, ce qui est une réalité. Il a également tenu à souligner que son trio offensif avait été coupé du reste de l'équipe, ce qui a été flagrant par moments. «Ils auraient mérité plus de support de la part de nos milieux de terrain, mais aussi de nos pistons. Les trois de devant ont été trop isolés du reste de l'équipe. On a besoin de temps. Mais on a aussi besoin que nos joueurs offensifs enchaînent trois ou quatre prestations de qualité». Il serait déjà bien de commencer par une, à vrai dire.

Dircssi Ngonzo concède un penalty un peu trop facile

Face à ce FC Saint-Gall, moins à l'aise dans son «enfer vert» que dans un passé très récent, Lausanne n'a pas livré un mauvais match dans le jeu, loin de là, mais il a suffi d'une erreur, une seule, pour que le match soit irrémédiablement perdu. Elle est venue de Dircssi Ngonzo, lequel a concédé un penalty que l'on qualifiera de «naïf», Luka Elsner choisissant lui le terme «malheureux», à cause d'un «manque d'expérience» de son jeune défenseur. Lukas Görtler a transformé le penalty du 1-0, le seul but du match, à la 29e et les trois points étaient déjà au chaud, tant ce LS n'est aujourd'hui pas capable de se montrer dangereux offensivement, ce que son total de sept buts inscrits en dix matches de Super League vient malheureusement confirmer.

Alexis Blin titulaire à peine arrivé

Il y a eu des prestations individuelles intéressantes, c'est vrai, à commencer par celle d'Alexis Blin, titulaire devant la défense alors qu'il vient à peine de signer son contrat. L'expérimenté Français a tenu une heure, ce qui est déjà bien pour ses débuts, et montré qu'il pourrait être le patron défensif à mi-terrain en l'absence de Koba Koindredi, vu que Luka Elsner imagine Olivier Custodio un cran plus haut. Sinon? L'état d'esprit général a été bon.

«C'est un match qu'on ne peut pas qualifier de positif à cause du résultat, mais on a montré autre chose qu'avant la trêve», a commenté Luka Elsner. «On a livré une bonne bataille dans un contexte difficile, face à un adversaire qui impose une haute intensité et beaucoup de duels, dans un stade qui pousse. On a su trouver les bonnes réponses et elles auraient peut-être dû nous permettre de repartir avec un petit peu plus dans le résultat final. On a montré des signes qu'on arrive à jouer en équipe, à répondre coup pour coup. L'énergie qu'on a montré aujourd'hui, elle peut nous servir de base pour la suite», a assuré le Slovène.

Dimanche, place à Winkeln

Dimanche, le LS reviendra juste à côté du Sitterstadion, pour y affronter le FC Winkeln en Coupe de Suisse. Ce sera l'occasion de marquer des buts, si possible beaucoup, et de prendre confiance avant de se déplacer à Sion en championnat. Et là, il faudra penser à marquer des buts. Ou en tout cas à se montrer dangereux, ce qui serait déjà un progrès pour ce LS correct dans le jeu, mais famélique offensivement.