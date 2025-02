En tout début de match, une scène a particulièrement déplu à l'entraîneur du Lausanne-Sport. Photo: Pius Koller

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Dimanche après-midi, en clôture de la 24e journée de Super League, le Lausanne-Sport a tenu en échec le FC Bâle sur sa pelouse du Parc Saint-Jacques (1-1). Avec ce résultat, les Lausannois ont ainsi empêché les hommes de Fabio Celestini de remonter sur le trône de Super League. Les Rhénans sont désormais deuxièmes du classement, à un petit point du FC Lugano.

À l’issue de cette âpre bataille – les deux équipes n'y étant pas allées de main morte dans les contacts – les Vaudois ont malgré tout laissé la quatrième place à Servette, qui compte dorénavant trois unités d’avance sur eux. Mais ce point reste très bon à prendre dans la forteresse bâloise. Le FCB n’a ainsi battu le LS qu’une seule fois sur leurs treize dernières confrontations.

Dimanche, chaque équipe a eu sa mi-temps. Lausanne a mieux joué lors des 45 premières minutes alors que Bâle mettait beaucoup de pressing en seconde période. Pourtant, le FCB a marqué avant le thé et les Lausannois après, sur un superbe coup-franc de Fousseni Diabaté. Le football n’est pas toujours une science exacte. D’autant plus dans un championnat très serré comme cette Super League 2024-2025.

«Je pensais que nous allions gagner ce match, mais il nous a manqué l’efficacité nécessaire pour faire la différence», analysait l’entraîneur bâlois Fabio Celestini après la rencontre. «Chaque point est important. Nous l’avons bien vu ce soir: Yverdon a gagné, YB a perdu, ce n’est pas facile dans cette ligue.» Côté rhénan, la lutte pour la première place va continuer dès la semaine prochaine face à Saint-Gall. Les Rotblau ont déjà prouvé qu’ils avaient les qualités pour y parvenir.

Une scène fâche Ludo Magnin

Côté vaudois, on peut presque se demander si un début de match plus favorable aurait permis de prendre définitivement l’ascendant sur cette rencontre. Alors bien en jambe, l’élan du LS a été coupé par l’ouverture du score bâloise dès la 4e minute. Juste avant la réalisation de Kevin Carlos, une scène litigieuse a agité le banc vaudois et particulièrement l’entraîneur Ludovic Magnin. Ce dernier a d'ailleurs reçu un carton jaune tant il ne parvenait pas à se calmer. Il ne sera ainsi pas sur le banc de la Tuilière le week-end prochain.

Après un contact avec Philip Otele, le capitaine lausannois Olivier Custodio est alors resté au sol dans l'espoir que l’arbitre Fedayi San intervienne. Mais ce dernier n'a pas sifflé et le FCB a profité de l'aubaine. Après le but, le coach du LS a discuté un bon moment avec le quatrième arbitre, dénonçant un coup au visage de son joueur.

Après le match, Ludo Magnin s’est montré clair sans en dire trop: «Nous avons suffisamment d’experts ici pour écrire ce qu’ils ont vu. Il faut faire attention à ce que l’on dit, quelques-uns de mes collègues ont eu des problèmes.» Le technicien fait ici référence à l’entraîneur de Winterthour Ueli Forte, suspendu pour deux matches après avoir eu des propos virulents envers les officiels le week-end dernier.

Mais à la vue des circonstances, cet unique point pris est davantage doux qu'amer pour le Lausanne-Sport. Il faudra capitaliser là-dessus pour enchaîner un troisième match sans défaite dès samedi prochain contre GC.