Ludovic Magnin: «Je reste aussi calme dans ces moments-là»

«Je suis extrêmement fier d'être leur entraîneur», confie Ludovic Magnin. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Alors que le Lausanne-Sport affichait avant le début de la saison la volonté de finir dans le top six, il se trouve à la 3e place du classement au moment où la trêve hivernale débute. De quoi rendre très fier un Ludovic Magnin qui a connu beaucoup de haut et de bas à la tête du LS.

Cette performance est aussi un joli clin d'œil pour les dirigeants, lesquels ont donné du temps à leur coach pour qu'il puisse mettre en place son jeu. Il aurait été simple, et pas forcément inattendu compte tenu la faible espérance de vie des entraîneurs dans le football moderne, que ces derniers agissent dans la panique et actionnent le couperet au premier coup de mou. Interview, sur la piste d'athlétisme du Cornaredo, d'un coach lausannois très heureux. Mais pas que.

Le Lausanne-Sport passera les fêtes de fin d'année sur le podium de Super League. Qu'est-ce que cela vous procure comme émotions?

J'ai dit à l'équipe que j'étais extrêmement fier d'être leur entraîneur, tout simplement parce qu'on a commencé la saison un peu comme l'année passée, avec du foot, la qualité dans le jeu, mais pas de points, pas d'efficacité, cette niaque défensive qui me manquait de se battre sous tous les ballons. Ils me rendent actuellement très fier de ce qu'on a réussi à faire depuis trois mois. C'est incroyable, mais pas seulement au niveau du foot, aussi en dehors du terrain. Ils sont une bande de copains qui a du plaisir à jouer au foot, qui travaille très dur. On a 30 points, on va savourer, mais on sait qu'on est sur le fil du rasoir et on sait aussi que le foot, ça va très vite, ça peut basculer de tous les côtés. Mais ce premier tour, il n'y a personne qui peut nous l'enlever.

Cette pause qui arrive, ça vous frustre? Auriez-vous aimé avoir un boxing day comme en Angleterre?

(Rires) Non. Écoutez, je pense que tout simplement que c'est une chose qui fait partie du foot suisse. C'est comme ça. Nous, on ne se prend plus la tête avec des choses comme ça. Ça va nous faire aussi du bien peut-être de récupérer. On verra comment on reprendra en janvier, mais encore une fois, on ne perd pas d'énergie avec ça. C'est bien aussi de pouvoir passer Noël à la maison et de voir nos familles qu'on n'a pas beaucoup vues ces derniers temps. Et avoir 30 points, on va passer un joli Noël.

Un point derrière Lugano que vous avez battu chez lui, à égalité avec Bâle alors que vous avez pris quatre unités contre eux. Est-ce que ça nourrit de nouvelles ambitions?

J'ai toujours été calme quand ça marchait moins bien et je reste aussi calme dans ces moments-là. Je crois que je suis depuis assez longtemps dans le foot pour ne pas m'enflammer. Je sais que ce sont des petits grains de sable qui peuvent faire tout enrayer. On est confiants, on travaille très dur et on va continuer sur cette lancée. On ne s'enflamme pas. On a sorti un objectif en début de saison de top 6 où tout le monde a dit que l'objectif était trop haut, qu'il était fou. Et puis maintenant, on me parle d'objectifs encore plus fous. Alors non, on reste au sol. On va travailler, notre objectif est d'entrer dans le top 6. Et puis tout le reste on verra bien ce qu'il va se passer. On va essayer de gérer match après match, comme on l'a fait jusqu'à présent.

Antoine Bernede a été sanctionné ce dimanche, que s'est-il passé?

Ce n'était pas si grave que ça, puisqu'il lui était dans les 20, contrairement à Diabaté la dernière fois. C'était un petit truc, mais il y a des règles de vie dans une équipe et en tant que coach, je dois être cohérent dans mes choix.

Comment se déroulera la suite?

Nous reprendrons déjà le 30 et le 31 avec des tests. On repart le 2 et on ne lâche rien. On fait peut-être un peu moins de vacances que les autres, mais c'est parce qu'on veut absolument continuer sur cette lancée.