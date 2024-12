Noë Dussenne: «Quand je tire comme ça, c'est inarrêtable»

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Tout s'est passé comme nous le voulions», se réjouit Ludovic Magnin, pas peu fier du coup réalisé à Lugano ce dimanche. Vainqueur 1-4 au Cornaredo, le Lausanne-Sport s'est donné le droit de passer les fêtes de fin d'année sur le podium de Super League, à égalité de points avec le FC Bâle et une petite unité derrière les Tessinois.

«Nous savions qu'ils avaient joué jeudi en Coupe d'Europe. C'était donc nous cette fois qui avions l'avantage, avec plus de jours de récupération, si nous comparons avec la semaine dernière et notre match face à Zurich. Par expérience, nous savions que la première mi-temps après un match européen est toujours plus difficile», explique le coach vaudois.

«Karlo a réalisé des arrêts déterminants»

Malgré sa visite sur la pelouse du leader donc, le LS a fait du LS, allant chercher haut son adversaire d'entrée de match, comme à son habitude. «L'équipe a été être courageuse. Nous avons voulu aller les bouger très haut, mettre beaucoup d'intensité. Et à la pause, nous menons deux à zéro et il n'y avait pas photo, nous étions clairement la meilleure équipe. Je pense même que nous aurions encore pu marquer en jouant mieux l'une ou l'autre situation.»

Souverain en première période, le LS a tout de même dû compter sur un arrêt de classe de son gardien sur la seule incursion véritablement dangereuse de Lugano dans sa surface. «Karlo a réalisé des arrêts déterminants», salue de son côté Noë Dussenne, double buteur, en faisant également référence à celui réalisé devant Daniel Dos Santos en seconde période.

Le LS ne panique plus

Justement, menés sur leur pelouse, les Luganais ont montré un tout autre visage au retour des vestiaires, mettant davantage en danger les Lausannois. «Ce n'était pas forcément simple, car ils arrivaient avec une ligne de six. Mais nous avons bien géré. Nous arrivons à rester solides, nous encaissons peu et c'est très important», analyse Noë Dussenne. Dimanche à Lugano, les Vaudois ont encaissé leur troisième but seulement en dix rencontres, toutes compétitions confondues.

«Nous avons vu que c'est une bonne équipe. Nous savions qu'il y aurait une réaction, mais dans ces moments-là, nous avons progressé. Nous savons faire le dos rond, nous défendons mieux, nous ne paniquons plus», salue Ludovic Magnin, lequel a aimé le visage affiché de son équipe après le but de Kacper Przybylko.

«Noë est actuellement excellent»

Au lieu de possiblement reculer, ou se contenter de gérer ce maigre avantage d'un but, les Lausannois sont repartis à l'abordage et sont même parvenus à marquer encore à deux reprises. «Nous savons que nos attaquants sont très rapides et peuvent faire la différence à tout moment. Je sais que c'est chiant quand tu dois défendre sur des attaquants qui prennent tout le temps la profondeur. C'est difficile de défendre quand on te met la pression derrière», sourit le défenseur belge qui s'est offert un doublé sur penalty, ses quatre et cinquième but cette saison.

«Les penaltys sont extrêmement importants, souligne Ludovic Magnin. Il va tirer à la 45e, cela peut faire tourner le match, comme le 1-3. Noë a montré une belle réaction par rapport à son début de saison, il est actuellement excellent.» S'il n'est jamais simple de se présenter une seconde fois face au même gardien, le défenseur belge assure ne pas avoir douté. «Je savais où j'allais la mettre. Il fallait tuer le match. Je la croise bien et quand je tire comme ça, c'est inarrêtable.» Qui peut donc arrêter ce LS? «Nous même», répond encore Dussenne avant de s'en aller fêter ses trois points dans les vestiaires avec ses coéquipiers.

A noter encore qu'à 1-3 et à l'entrée du temps additionnel, les Luganais touchaient le poteau du but lausannois. Une nouvelle preuve, s'il en fallait une de plus, que la chance a définitivement tourné pour les Vaudois. «Quand tu te bats sur tous les ballons et que tu as une âme, que tu donnes tout, cela tape et ça sort dans les moments clés. Chose que nous n'avions pas en début de saison», sourit encore Ludovic Magnin.