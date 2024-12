Théo Magnin tente l'intervention défensive, mais Servette s'est incliné ce dimanche au Wankdorf. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette est bel et bien dans le dur en cette fin d'année. Les Grenat se sont inclinés ce dimanche dans un Wankdorf glacial pour la dernière rencontre avant les vacances et ils pourront regretter la fin de la rencontre, lors de laquelle ils auraient largement pu égaliser grâce à Enzo Crivelli, dont l'entrée tardive a fait beaucoup de bien... mais pas suffisamment pour ramener un point de leur voyage dans la capitale.

Tout avait pourtant bien débuté avec un superbe but de Dereck Kutesa à la 6e. L'ailier s'est amusé avec Sandro Lauper après un joli numéro d'Usman Simbakoli et une récupération autoritaire de Keigo Tsunemoto. Le magicien du Servette FC a fait fort sur cette action avec une roulette de fort bon aloi et une finition parfaite. Les Grenat n'ont cependant pas pu tenir leur avantage jusqu'à la pause, la défense servettienne accusant un mètre de retard sur toute l'action amenant l'égalisation de Darian Males (37e).

Steve Rouiller à mi-terrain

Privé de nombreux joueurs, dont son grand cador Timothé Cognat, Thomas Häberli avait décidé de titulariser Gaël Ondoua, Steve Rouiller et Théo Magnin à mi-terrain, ainsi que les deux artistes Dereck Kutesa et Miroslav Stevanovic en soutien d'Usman Simbakoli. Servette a livré une prestation correcte, globalement, mais s'est incliné 2-1, encaissant le deuxième but dès le retour des vestiaires sur un corner mal défendu et conclu de près par Darian Males, encore lui.

Le magicien Dereck Kutesa avait pourtant ouvert la marque de fort belle manière ce dimanche. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Les 600 fans servettiens déguisés n'ont donc pas eu de quoi célébrer ce déplacement jusqu'au bout et ressortiront sans doute frustrés de cette rencontre, tant il y avait moyen de faire mieux. Devoir se dire que le SFC passera l'hiver derrière Lucerne paraît incroyable tant les qualités des deux équipes paraissent éloignées.

En camp à Benidorm dès le 4 janvier

Voilà donc les Grenat en vacances jusqu'au 3 janvier, veille du départ à Benidorm pour le camp d'entraînement. Deux matches de préparation attendent les Genevois sur la Costa Blanca, dont un déjà fixé face au Karlsruher SC.

Du côté d'YB, ce succès permet aux Bernois de croire encore au top 6, qui se rapproche désormais sérieusement, mais aussi de ne pas complètement abandonner le rêve (fou?) de titre de champion de Suisse. Ce ne sera pas simple, mais YB a encore le droit de rêver, ce qui semblait complètement impossible après une dizaine de journées.