Lausanne passera Noël sur le podium

Alvyn Sanches et Noë Dussenne ont été les grands hommes de la rencontre ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Le Lausanne-Sport ne sait plus perdre, et devenu intraitable défensivement. Les Vaudois pourront par conséquent passer les fêtes sur le podium, à égalité avec le FC Bâle et à un point de sa victime du jour: Lugano.

Pour ce déplacement, Ludovic Magnin se décidait à réaliser deux changements en comparaison avec la très belle victoire obtenue dimanche dernier face à Zurich (3-0). De retour de suspension, Karim Sow retrouvait l'axe de la défense, alors que le très décevant Konrad De La Fuente était prié d'aller se rassoir sur le banc au profit de Teddy Okou.

Cadeau d'adieu de Sanches?

Comme souvent, c'est Alvyn Sanches qui a montré le chemin à ses coéquipiers. D'une somptueuse frappe enroulée du gauche de l'angle de la surface, le joyau lausannois a nettoyé la lucarne d'un Amir Saipi impuissant sur le coup. Un cadeau de Noël, mais aussi d'adieu de la part du numéro 80 qui inscrivait là son 6e but de la saison en Super League? Le mois de janvier et son mercato nous le dira.

Sanches n'en avait en tous les cas pas encore terminé au Cornaredo. A la 19e, il pouvait servir sur un plateau un Fousseni Diabaté dont la frappe, écrasée, pouvait être captée sans soucis par le portier tessinois. Lausanne dominait de la tête et des épaules la rencontre, jusqu'à la 29e et une frappe lointaine d'Antonios Papadopoulos claquée au-dessus de son but par Karlo Letica. Lugano signait ainsi la révolte et allait encore se procurer une très belle chance par Renato Steffen, mais le gardien croate du LS réussissait encore une fois la parade (39e).

Lausanne double la mise avant la pause

Mais au lieu du 1-1, les Vaudois ont pu inscrire le deuxième juste avant de rentrer au vestiaire. Accroché par Albian Hajdari sur un corner, l'excellent Noë Dussenne pouvait obtenir un penalty qu'il allait transformer dans la foulée, signant au passage son quatrième but de la saison (46e). Le Lausanne-Sport dominait la rencontre et était logiquement récompensé de ses parts, comme toujours conséquents, au moment du thé.

En début deuxième mi-temps, Lugano tentait à son tour de prendre la rencontre en main. Et après un triple changement opéré par Mattia Croci-Torti, les Tessinois se créaient une occasion en or par Daniel Dos Santos. Mais comme en première période, Letica se montrait imbattable (59e).

Lugano revient, la tension monte

Ludovic Magnin se décidait ensuite à son tour de réaliser un changement, faisant sortir Koba Koindredi, très bon en première mi-temps, mais averti, pour Antoine Bernede. A noter que le milieu français était sur le banc en début de match pour «raison disciplinaire».

Ce changement n'allait toutefois pas empêcher Lugano de revenir au score par Kacper Przybylko (68e), laissé seul au deuxième poteau par Morgan Poaty qui lequel pouvait reprendre un centre de Renato Steffen. Les Lausannois encaissaient ainsi là leur troisième but seulement en neuf rencontres (Coupe comprise) et donc 68 minutes.

Doublé de Dussenne

Entré juste après la réduction score, Hicham Mahou, en très bonne position au 16 mètres, offrait ensuite à son ancienne équipe l'opportunité de garder son avance en manquant complètement son tir (80e). La fin de match s'annonçait tendue pour le LS, qui faisait entrer Olivier Custodio et Kevin Mouanga (pour Fousseni Diabaté et Karim Sow) pour apporter un peu plus de poids en défense.

Sauf que contre toute attente, le LS pouvait reprendre deux longueurs d'avance à la suite d'une nouvelle faute évitable de Hajdari dans sa surface de réparation. Déjà très serein sur son premier penalty, Dussenne pouvait transformer le second et ainsi promettre à son équipe de prendre les trois points. A noter que Kaly Sène, sur le même exercice, pouvait, en deux temps, encore aggraver le score dans le temps additionnel (94e).