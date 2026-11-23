Oui, le Lausanne-Sport aurait dû jouer à onze contre dix dès la 64e face à Vaduz dimanche après-midi. Nico Gianforte a infligé un carton jaune à Denis Simani, mais la bonne couleur était rouge, assurent ses supérieurs.

Blick Sport

Voilà qui s'appelle se faire désavouer! Nico Gianforte a infligé un carton jaune au défenseur central de Vaduz Denis Simani dimanche, à la 64e minute, pour une faute sur Souleymane N'Diaye. La VAR ne l'a pas déjugé sur le coup, mais le département des arbitres d'élite l'a fait ce lundi, de manière très officielle.

«L’intervention du joueur de Vaduz remplit les critères d’une faute grossière (serious foul play): la jambe est tendue, le contact au niveau de la hanche se produit avec la semelle en avant et la vitesse est élevée, ce qui entraîne un risque de blessure important. La bonne décision aurait été que le VAR recommande un 'on-field review' et que l’arbitre prononce ensuite une expulsion», estiment les supérieurs de Nico Gianforte. L'erreur est donc autant chez l'arbitre principal que chez Sven Wolfensberger, le préposé à la vidéo ce jour-là.

Une décision qui pourrait avoir des conséquences comptables

Vaduz a donc égalisé à la 92e, à onze contre onze, alors que les Liechtensteinois n'auraient dû être plus que dix sur le terrain à ce moment-là. Et dans la lutte pour le maintien, chaque point compte, encore plus dans les confrontations directes. Si le LS coule pour un ou deux points en fin de saison, Ludovic Magnin et les dirigeants du club vaudois auront tout loisir de rappeler cet épisode du 22 novembre et ses conséquences concrètes...

Ironie de l'histoire: l'arbitre a bel et bien expulsé un joueur de Vaduz ce dimanche, Dominik Schwizer à la 85e en l'occurrence. Mais, cette fois, la VAR est intervenue pour transformer ce carton rouge en jaune, ce qui n'a pas suscité de grande polémique, et était une bonne décision. Nico Gianforte et ses assistants, sur place et à distance, n'ont vraiment pas fait un carton ce dimanche.