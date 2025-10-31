En l'espace d'une semaine, le FC Sion va affronter une deuxième fois Thoune, le leader de Super League. Sept jours après la défaite à Tourbillon, dans quel état d'esprit les Valaisans abordent-ils cette rencontre dans l'Oberland bernois?

«Je ne vais pas donner de billes aux Thounois: ils nous tapent tout le temps»

Didier Tholot et Sion se rendent à Thoune ce samedi. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Les samedis se suivent et se ressemblent pour le FC Sion. Une semaine après avoir concédé une courte défaite face à Thoune à Tourbillon (0-1), les Valaisans se rendent dans l'Oberland bernois pour y défier l'improbable leader de Super League. Un hasard du calendrier qui, on peut le dire, ne fait pas sauter leur entraîneur français au plafond. «C'est un peu incohérent de rejouer Thoune, souffle Didier Tholot. J'ai eu l'habitude, en France, de vivre le match retour bien plus tard. C'est particulier.»

L'avantage, c'est que lui et ses protégés ont encore en tête le revers subi samedi passé à Tourbillon. «On peut revoir ce qui n'a pas été, ce qui peut être amélioré et ce qui nous permettra de passer l'épaule.» Quelles sont ces solutions? «Je ne vais pas leur donner des billes, sourit le technicien. Ils en ont déjà assez, puisqu'ils nous tapent tout le temps.»

Son défenseur, Nias Hefti, ouvre un poil plus les portes concernant l'aspect tactique. «Il faut jouer comme la deuxième mi-temps à Tourbillon: ne pas jouer court derrière, casser les lignes et bien faire tourner de gauche à droite.» Est-ce simplement ça la solution pour faire tomber une équipe en tête de Super League à qui tout semble réussir?

Ouf, la victoire face à Saint-Gall

Dans le discours, Didier Tholot n'a pas prévu d'invoquer le match de samedi passé à Tourbillon. «Ce n'est pas une revanche, mais il va falloir trouver des failles dans l'analyse, pas dans les mots.» D'ailleurs, ce sont surtout des extraits du dernier affrontement entre les deux équipes que va utiliser le Français pour préparer son équipe tactiquement, en l'absence de Kreshnik Hajrizi, qui sera suspendu.

Là où il est soulagé, c'est que ses joueurs ont réalisé une belle prestation en milieu de semaine, face à Saint-Gall (victoire 3-2). «C'est toujours plus agréable de préparer un match avec un succès, qu'on attendait depuis longtemps», prévient celui qui était absent pour des raisons personnelles à la séance de jeudi. «Mais tout le monde m'a dit que ça s'est bien passé.»

Mettre fin à cette série noire

Par contre, les affrontements avec les Bernois sont clairement un problème pour Sion depuis quelques années. Il faut remonter au 27 mai 2021 pour retrouver trace d'un succès valaisan face à la formation de la Stockhorn Arena (6 matches sans victoire). Didier Tholot en a-t-il marre de Thoune? «Non, je suis un homme de défi, répond le coach. Tout le monde voit trois points pour notre adversaire et j'aimerais bien les prendre à revers.»

Du côté de Nias Hefti, passé dans l'Oberland entre 2019 et 2023, cette défaite se fait attendre. «Cette série joue un rôle, mais d'un point de vue positif, explique le No 20. En tant que groupe, on veut vraiment gagner contre cette équipe. On sait qu'on peut le faire et on est très confiants.» Et d'un point de vue personnel, en veut-il un peu plus? «C'est clair que c'est toujours un peu spécial de jouer contre eux, surtout que j'ai encore des contacts avec Justin Roth ou Nino Ziswiler, révèle-t-il. Je veux leur montrer qu'avec notre équipe, on peut gagner.»

A-t-il déjà prévu des messages à envoyer à ses anciens coéquipiers si Sion venait enfin à gagner contre Thoune? «Non, se marre-t-il. Ça reste du foot et on n'est pas comme ça.» Nias Hefti et le FC Sion se contenteraient très bien des trois points.