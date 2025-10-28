DE
Grâce à un grand Rilind Nivokazi
Face à Saint-Gall, Sion a retrouvé le chemin du but à Tourbillon

Sion a retrouvé le chemin du but à Tourbillon! Après quatre matches de disette, les Valaisans, portés par un grand Rilind Nivokazi, en ont marqué trois face à Saint-Gall (3-2).
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

Très attendu ce mardi après une série de résultats négatifs à domicile, le FC Sion a répondu présent. Et comment! Trois buts inscrits face à la meilleure défense du championnat avant le dernier match du premier tour, une prestation pleine d'envie et de courage: les Sédunois ont clairement mérité leur précieux succès face à Saint-Gall.

Didier Tholot et son staff ont ainsi vu leurs choix de changer de système (en passant en 4-4-2 losange) et de titulariser Liam Chipperfield ou encore Théo Berdayes, très bons ce mardi, payer. Seule mauvaise nouvelle: le carton jaune reçu par Kreshnik Hajrizi qui le prive du match à Thoune samedi.

Une histoire de penaltys

Tout commençait cependant mal pour les Valaisans qui concédaient un penalty dès la 4e minute pour une faute indiscutable de Kreshnik Hajrizi sur Alessandro Vogt. Carlo Boukhalfa ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque et faire naître chez les supporters rouge et blanc une certaine crainte. Et pour cause: en grande difficulté sur le plan offensif à Tourbillon, zéro but en quatre matches, le club sédunois allait devoir attaquer. 

Mais sur la première offensive consécutive au but saint-gallois, Jozo Stanic tirait bêtement et inutilement le maillot de Rilind Nivokazi dans sa surface de réparation. Une faute claire, revue par Alessandro Dudic qui désignait dans la foulée le point de penalty. D'un tir parfait, Ali Kabacalman pouvait mettre un terme à 377 minutes d'attente à Tourbillon (9e, 1-1).

Doublé de Rilind Nivokazi

Cette action marquait le début du show Nivokazi et des malheurs de Stanic. A la 42e, ce dernier déviait et permettait ainsi à une frappe de l'attaquant sédunois de finir au fond (2-1). Puis, sept minutes plus tard, il se faisait passer devant par le numéro 33 qui trompait à nouveau Lawrence Ati Zigi au terme d'une superbe action menée par Ilyas Chouaref et Nias Hefti côté gauche (3-1). De quoi faire exploser un public sédunois (8500 spectateurs) qui venait de voir une tête d'Alessandro Vogt flirter avec le poteau deux minutes plus tôt.

Rilind Nivokazi a fêté son premier but de la soirée avec rage.
Photo: keystone-sda.ch

Sion rentrait ainsi au vestiaire avec un avantage de deux buts mérité puisque ce sont eux qui se montraient les plus entreprenants. Ilyas Chouaref, aidé par deux déviations saint-galloise, forçait par exemple Lawrence Ati Zigi à un arrêt compliqué au quart d'heure. En face, Anthony Racioppi n'était réchauffé que par une lourde frappe d'Aliou Balde magnifiquement contrée sur la latte (23e).

Kreshnik Hajrizi suspendu à Thoune

Sion se retrouvait ainsi en deuxième mi-temps dans un schéma qu'il apprécie: à savoir défendre et profiter des espaces laissés par une formation saint-galloise obligée de se découvrir pour espérer rentrer avec au moins un point. Mais sur leur lancée, les joueurs de Didier Tholot renonçaient à reculer et empêchaient longtemps aux Brodeurs, malgré une attaque remaniée à l'heure de jeu, d'inquiéter grandement Anthony Racioppi.

De quoi permettre à Didier Tholot de commencer à préparer le match de samedi à Thoune. Théo Berdayes, Ilyas Chouaref et Liam Chipperfield laissaient ainsi leur place à Josais Lukembila, Donat Rrudhani et Théo Bouchlarhem, lequel faisait son retour de suspension après son expulsion à Lucerne le 4 octobre. Mais ce flottement en raison des changements effectués permettait à Mihailo Stevanovic de réduire la marque à la 89e.

Sion défendait ensuite son avantage jusqu'à un coup de sifflet final libérateur.

