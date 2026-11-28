Grasshopper s'est imposé sur le fil 2-1 contre Bâle lors de la 15e journée de Super League samedi. Dans le même temps, le FC Zurich a arraché le nul 2-2 à Vaduz.

ATS Agence télégraphique suisse

Au Letzigrund, les Bâlois ont ouvert la marque à la 64e par Xherdan Shaqiri. L'ex-international suisse (125 sélections) n'avait plus marqué depuis son doublé à Lucerne à la mi-septembre.

Sept minutes plus tard, Samuel Krasniqi a ramené les Sauterelles à 1-1, avant que Nikolas Muci n'offre le succès aux siens dans le temps additionel. Il s'agit du premier succès en championnat pour l'entraîneur Olaf Janssen depuis son arrivée sur le banc. Côté rhénan, le constat est inversé vu que Slavisa Jokanovic n'a lui pas encore remporté de match de Super League avec les Rotblau depuis son arrivée début octobre.

Mené 2-1 dès la 42e et une réussite de Dominik Schwizer, le FCZ a obtenu un 9e match sans défaite grâce à Damenius Reverson. L'attaquant néerlandais a trouvé la faille à la 81e pour inscrire son premier but de la saison contre les Liechtesteinois.

Au classement, GC (14 pts) repasse devant Vaduz (12 unités) et revient à un point de Bâle, qui enchaîne un 6e match sans victoire. Avec ce troisième match nul de rang, le FC Zurich fait du surplace (23 pts).