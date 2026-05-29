Le carnet de notes des joueurs du FC Sion

Le FC Sion retrouve l'Europe neuf ans après! Quels joueurs ont particulièrement brillé lors de cette très bonne saison, terminée à la 4e place en Super League? Et qui a tout de même déçu? La rubrique football de Blick Suisse romande propose son carnet de notes.

FC Sion, Coupe d'Europe! La quatrième place des Valaisans leur a ouvert les portes de la Conference League et cette performance a forcément une influence positive sur le carnet de notes des joueurs. L'élimination en quarts de finale de la Coupe de Suisse face à Grasshopper a elle représenté une vraie déception, mais elle a vite été évacuée.

Attention: les notes sont celles de la saison globale, pas uniquement du deuxième tour. A la fin de chaque description est inscrite la note du premier tour, afin de voir quel joueur a progressé et, au contraire, lequel a regressé.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Anthony Racioppi 5.5

Quinze blanchissages en Super League, 40 buts encaissés en 38 matches (meilleure défense du championnat), toutes les minutes disputées (ils ne sont que trois en Super League): Anthony Racioppi a fait mieux que «rebondir», ce qui était l'objectif de sa saison après ses aventures compliquées à Hull et à Cologne. En une année à Sion, le gardien genevois a logiquement été élu meilleur gardien par la SAFP et aurait mérité de partir à la Coupe du monde si l'on se réfère à ses prestations. Ses trois boulettes ont été sans conséquences et il a très bien réagi à chaque fois, comme à Grasshopper en Coupe de Suisse. Restera-t-il en Valais cet été? Il sera sollicité, mais le club sédunois est protégé par son contrat longue durée (2029). Si un club est intéressé, il devra lâcher plusieurs millions.

5 au premier tour

Francesco Ruberto -

Impossible de le noter, vu qu'Anthony Racioppi a joué chaque minute, en Super League comme en Coupe de Suisse. Les échos de sa mentalité sont ultra-positifs et le gardien genevois avait besoin d'un deuxième gardien comme lui, dévoué et sans volonté de lui prendre sa place, après ses expériences contre-productives de concurrence féroce à YB.

Non noté au premier tour

Numa Lavanchy 5

Il a encore élevé le niveau après la trêve. Son deuxième tour est plus que très bon et il a pris le dessus sur quasiment chaque ailier se présentant face à lui. Le FC Sion a déjà trouvé son successeur en la personne de Ryan Kessler, mais le titulaire du poste, c'est bien le Vaudois de 32 ans, qui n'est pas prêt de lâcher sa place. Il retrouvera l'Europe en juillet, ce qui est une belle récompense personnelle pour lui aussi. Cette saison, il a disputé toutes les minutes possibles, en Super League comme en Coupe de Suisse, à l'exception d'une suspension d'un match contre Lucerne! Il est le joueur de champ le plus utilisé en Suisse cette saison, tout simplement. Ses statistiques offensives très légères (un but, deux assists) sont anecdotiques tant ses prestations défensives sont enthousiasmantes. Et son rôle dans le vestiaire est essentiel.

4.5 au premier tour

Kreshnik Hajrizi 4.5

Lui aussi a été encore plus fort après la trêve et sa très bonne entente avec Jan Kronig a été l'une des raisons de l'excellente tenue de la défense valaisanne, la meilleure de Suisse. Cette charnière 100% valaisanne a été tout simplement remarquable et le Sierrois y est pour quelque chose. Il a su canaliser son agressivité, laquelle lui a parfois joué des tours dans le passé, même s'il a pris 14 cartons jaunes, ce qui est beaucoup trop en 34 matches, même pour un défenseur central. Statistique étonnante: il a été suspendu trois fois pour accumulation de cartons cette saison... les trois fois contre Thoune! Il a en tout cas repris le fil de sa carrière après son aventure ratée en Pologne et ses bonnes performances lui ont permis de s'imposer comme titulaire en sélection du Kosovo, une des nations émergentes en Europe.

4 au premier tour

Jan Kronig 4.5

L'une des très bonnes surprises de la saison. Il n'était pas forcément programmé pour être titulaire, mais a énormément travaillé individuellement durant les vacances d'été et Didier Tholot a été impressionné par ses performances dès la reprise. Son calme et sa technique ont fait du bien et il a formé un duo complémentaire avec Kreshnik Hajrizi. Le Haut-Valaisan de 25 ans a enfin lancé sa carrière en Super League.

4.5 au premier tour

Noé Sow 3.5

Une des déceptions de la saison. Il a globalement été à la hauteur lorsque Didier Tholot a fait appel à lui, et il ne faut pas oublier qu'il était titulaire en début de saison. Baltazar a cependant pris sa place au milieu sans aucune discussion et l'horizon était bouché en défense centrale. Il a tout de même pris part à 30 matches de Super League, dont treize comme titulaire. Il a joué les 120 minutes en Coupe de Suisse face à GC (défaite 4-3) et n'a pas été convaincant ce soir-là, ce qui a joué en sa défaveur pour la suite. Un exercice globalement insuffisant, mais, au moins, il a toujours été exemplaire dans l'état d'esprit, comme le prouve sa titularisation de bonne facture contre Thoune en fin de saison. D'autres auraient lâché dans la tête. Pas lui.

3.5 au premier tour

Maxime Dubosson -

Deux titularisations pour le défenseur central de 21 ans: une défaite à Thoune, une victoire à Zurich. Trop peu pour être noté, mais assez pour avoir donné envie d'être revu.

Non noté au premier tour

Nias Hefti 5

Pas assez grand, pas assez costaud, pas assez d'expérience, pas assez fort... Nias Hefti a balayé toutes les critiques, lui qui a été le deuxième joueur de champ le plus utilisé de toute la Super League, derrière Numa Lavanchy. Il a disputé toutes les minutes possibles en championnat, sauf six contre Winterthour, ainsi que le dernier match à YB, où il était suspendu. Ses six passes décisives en Super League (une en Coupe) sont appréciables, tout comme son dynamisme sur son côté. le FC Sion n'aurait pas été meilleur cette saison avec Ricardo Rodriguez, et cette phrase aurait fait sourire plein de monde voilà douze mois. Le Saint-Gallois a levé tous les doutes: il est non seulement devenu un joueur de Super League, mais aussi un joueur qui compte à ce niveau.

5 au premier tour

Marquinhos Cipriano -

Un match titulaire en championnat, un autre en Coupe de Suisse... et c'est tout. Le Brésilien n'a pas marqué les esprits cette saison en Valais, mais il a été un remplaçant idéal, ne faisant pas la gueule à l'entraînement. Impossible malgré tout de le noter.

Non noté au premier tour

Baltazar Costa 4.5

Sa saison a commencé par une grève difficilement compréhensible, mais il a su faire amende honorable et écouter un peu plus son entraîneur que ses agents, ce qui était une bonne idée. Il a retrouvé sa place au milieu de terrain et son agressivité naturelle. Il a pris huit cartons, ce qui reste raisonnable pour un joueur avec son abattage et son caractère, et il a été tout simplement excellent au deuxième tour. Il s'est révélé très complémentaire avec Ali Kabacalman, lui qui est plus un «pitbull» qu'un régisseur. Mais attention: il a prouvé par séquences qu'il savait également jouer au football. Reste à espérer que la prochaine intersaison ne soit pas l'occasion de proposer une nouvelle «telenovela» brésilienne, mais qu'il décide rapidement ce qu'il a envie de faire.

4.5 au premier tour

Ali Kabacalman 5

Comme pour Nias Hefti, plusieurs observateurs doutaient de sa capacité à se hisser au niveau de la Super League. Et le voilà capitaine de la quatrième meilleure équipe du championnat et à quelques semaines de disputer le premier match européen de sa carrière. Sa vision du jeu et son oeil pour les angles de passes en font un joueur unique en Suisse et il a su trouver le bon équilibre dans son jeu, lui dont l'accélération ne sera jamais la qualité première. Il défend désormais plutôt bien, mais, surtout, il oriente le jeu comme personne. Avec lui, c'est tout ou rien: soit un entraîneur lui donne les clés du jeu, comme le fait Didier Tholot, soit il faut se passer de ses services, car il n'est pas le type de joueur qui entre en cours de match pour dynamiser une équipe. Sion a fait le choix de miser sur lui dans un rôle important et le temps, ainsi que les résultats, ont prouvé qu'il s'agissait d'une excellente idée. Personne ne mérite plus que lui ces accomplissements tardifs. A 30 ans, il atteint le sommet de sa carrière.

5 au premier tour

Lamine Diack -

Titulaire une fois en championnat, il a pris rouge... Ses entrées en jeu n'ont pas donné envie d'en voir plus et Christian Constantin a déjà annoncé que l'option d'achat ne serait pas levée. Le Sénégalais retournera donc à Nantes. Un pari raté.

Non noté au premier tour

Liam Chipperfield 4

Ce garçon est frustrant. Il dispose d'un véritable potentiel, qui ne demande qu'à exploser. Le talent, il l'a. Mais ses entrées ne sont pas toujours bonnes et, quand il commence, il alterne le bon et le moins bon. Il manque de constance, mais il a gagné du coffre et du volume de jeu et peut toujours faire la différence grâce à la qualité de sa frappe. Il n'a que 22 ans et donc encore largement le temps de progresser. Didier Tholot a envie de miser sur lui, mais veut en voir plus. Y compris au niveau de l'envie lorsqu'il est amené à entrer, ne serait-ce que pour dix minutes. Si Sion va loin en Europe au mois d'août, l'enchaînement des matches pourrait lui être profitable. Cinq buts et une passe décisive en championnat, ce qui est loin d'être négligeable pour un joueur treize fois titulaire.

4 au premier tour

Théo Berdayes 4

Deux buts et trois passes décisives en treize titularisations en Super League. Théo Berdayes continue à se montrer utile au FC Sion, sans être un joueur majeur. Didier Tholot l'apprécie énormément, car il est un joueur tourné vers le collectif, qui accepte son rôle sans broncher. Lorsqu'il débute, il donne tout, il défend. Lorsqu'il entre, il se fond dans le collectif et il apporte quelque chose. Le joueur d'équipe parfait, conscient de ses limites, mais qui va les chercher à chaque fois.

4 au premier tour

Ilyas Chouaref 4.5

S'il avait joué chaque match comme les sept derniers (quatre buts, quatre assists), Anthony Racioppi n'aurait pas été le meilleur joueur du FC Sion cette saison. L'international maltais mérite un 6 pour son dernier mois de compétition, mais il est impossible d'oublier son premier tour tout juste suffisant. Didier Tholot l'apprécie énormément et lui a toujours donné la possibilité de rebondir, mais la vérité est qu'à 25 ans, Ilyas Chouaref reste un joueur terriblement irrégulier, capable d'être l'un des attaquants les plus enthousiasmants de Super League, comme l'un des plus agaçants. Son sens du dribble et du spectacle sont appréciables. Son désintérêt pour le jeu parfois un peu moins...

4 au premier tour

Donat Rrudhani 3.5

Il a été handicapé par des blessures et a des circonstances atténuantes, mais il n'en a globalement pas fait assez pour que sa saison soit qualifiée de satisfaisante. Ses coups de pied arrêtés sont une arme absolue et son deuxième tour est difficile à noter, puisqu'il n'a retrouvé le terrain que le 3 mai. Son premier tour est cependant décevant, tout comme sa saison globalement. Il aura cet été l'occasion de faire une bonne préparation et d'enfin lancer son aventure en Valais, lui qui a signé jusqu'en 2029.

3.5 au premier tour

Benjamin Kololli 4

Il avait sauvé le FC Sion de la relégation à lui tout seul la saison dernière, portant littéralement le collectif sur ses épaules à son arrivée du FC Bâle. Il a eu moins d'impact cette saison, ce qui prouve que le club valaisan a progressé. Il termine avec sept buts, ce qui est très bien, mais a été plus performant au premier tour qu'après la trêve, n'étant plus un titulaire indiscutable aux yeux de Didier Tholot. Attention: il reste un joueur majeur du FC Sion. Mais on doute que son printemps le satisfasse totalement. Et quand Benjamin Kololli est un peu déçu, son âme de compétiteur se réveille. Et c'est là qu'il est le plus dangereux...

4.5 au premier tour

Rilind Nivokazi 5

Treize buts et cinq passes décisives en Super League! Voilà qui s'appelle marquer les esprits pour un joueur arrivé d'un club de deuxième partie de Challenge League! Rilind Nivokazi est la plus grosse réussite du FC Sion sur le marché des transferts la saison dernière et un pari plus que gagnant. Didier Tholot apprécie son sens du but et sa mentalité, tant l'avant-centre italo-kosovar de 26 ans est une machine sur le plan défensif également. Sera-t-il dans le viseur de plus grands clubs cet été? Son entraîneur espère qu'il est intransférable, mais une grosse somme pourrait faire réfléchir la direction du club valaisan. Qu'il reste ou qu'il parte, Sion a déjà touché le jackpot, soit sportif, soit financier.

5 au premier tour

Winsley Boteli 4.5

Huit buts, dont sept en sortie de banc! Même s'il en veut plus, Winsley Boteli est, pour l'heure, le joker parfait du FC Sion. Dès qu'il entre, il met le feu et il n'a pas besoin de beaucoup de cartouches pour trouver la cible. Le FC Sion a misé gros sur lui, plus de trois millions de francs, pour s'attacher ses services, mais rien ne dit qu'il sera titulaire dès le mois de juillet. L'enchaînement des matches pourrait lui offrir davantage de temps de jeu, dans l'hypothèse où le FC Sion allait plus loin que le deuxième tour qualificatif de la Conference League. Mais sinon, il devra prouver à Didier Tholot qu'il mérite plus que son statut de remplaçant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

4 au premier tour

Josias Lukembila 4

Une saison globalement satisfaisante pour l'attaquant, qui a connu une période de creux, mais a su s'accrocher pour bien revenir et bien finir. Il espérait sans doute mieux que terminer l'exercice avec quatre buts, mais il a toujours montré la bonne mentalité et a effectué les efforts défensifs. La grande question est la suivante: a-t-il le potentiel pour faire mieux? Ou est-il «condamné» à être un honnête joueur de Super League, ce qui est déjà très bien? A 26 ans, il a encore le temps de progresser, mais cela passera sans doute par une prochaine saison de feu, lors de laquelle il effectuera lui aussi ses débuts européens.

4 au premier tour

Adrien Llukes -

Sept entrées en jeu pour un total de 70 minutes. L'attaquant de 17 ans n'a pas encore eu véritablement l'occasion de montrer son talent. L'enjeu était trop grand pour le FC Sion pour que Didier Tholot lui offre des entrées plus longues, mais il fait partie de l'effectif.

Non noté au premier tour

Il est arrivé à la trêve

Franck Surdez 3.5

Il n'a pas apporté autant qu'il l'espérait et sans doute pas autant que les dirigeants du FC Sion le voulaient, même s'il a marqué le premier but de sa carrière en Super League. Mais il est là pour le long terme et il n'est pas le premier joueur offensif à avoir besoin d'un temps d'adaptation. Il serait faux d'être impatient avec lui, et il a le droit, comme tout le monde, d'avoir six mois pour s'adapter à une nouvelle réalité. A lui d'effectuer une grosse préparation estivale et de franchir un palier dès le début de la saison prochaine. Le FC Sion mise sur lui pour le moyen terme.

Il est parti à la trêve

Théo Bouchlarhem 3

Son premier tour décevant a eu des conséquences très concrètes: transfert à Etoile Carouge, où il a inscrit trois buts ce printemps.

Le meilleur

Plusieurs joueurs du FC Sion ont réussi leur saison, mais Anthony Racioppi encore plus que tous les autres. Le gardien a été brillant et a fait gagner de nombreux points à son équipe, tout en faisant valoir ses qualités au pied. Il a été le meilleur portier de Super League, sans concurrence autour de lui.

La déception

Donat Rrudhani a été blessé et n'a pas encore pu faire admirer ses qualités au FC Sion. La saison a été frustrante pour lui et il abordera la prochaine avec énormément de détermination. A 27 ans, il se trouve à un tournant, lui qui ne peut plus être considéré comme un espoir du football suisse, mais n'a jamais encore véritablement confirmé tout son potentiel. Le talent, il l'a. Mais le temps commence gentiment à presser pour être autre chose qu'une promesse.