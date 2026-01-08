Le carnet de notes des joueurs du FC Sion

Le FC Sion est dans le top 6 à Noël! Quels joueurs ont particulièrement brillé lors de ce premier tour très satisfaisant? Et qui doit élever son niveau de jeu au printemps? La rubrique football de Blick Suisse romande propose son carnet de notes.

Dans le top 6 à Noël avec un match en retard qui plus est, le FC Sion de Didier Tholot est dans l'objectif fixé par sa direction en début de saison. Le technicien bordelais va-t-il réussir la passe de trois après avoir à chaque fois atteint le but fixé, soit la promotion en Super League, puis le maintien?

Toujours en course en Coupe de Suisse, le club valaisan s'apprête en tout cas à vivre un printemps potentiellement fort sympathique. Qui a brillé lors de ce premier tour? Et qui doit faire mieux? Les réponses de la rubrique football de Blick Suisse romande.

Barème

6 Excellent

5 Bon

4 Acceptable

3 Insuffisant

2 Très mauvais

1 Catastrophique

Anthony Racioppi 5

Une année sans jouer à Hull City et à Cologne et quelques doutes sur sa personnalité introvertie ont accompagné Anthony Racioppi lors de sa signature au FC Sion cet été. Il les a tous levés dès son premier match à Zurich, montant encore en puissance par la suite. Sur sa ligne, il n'a aucun égal en Suisse. Son jeu au pied est excellent et il prend moins de risques que par le passé. Son très bon premier tour pourrait-il pousser Murat Yakin à réfléchir les prochains mois à son trio de gardiens pour la Coupe du monde? Le simple fait que cette question ne fasse rire personne témoigne du chemin parcouru par le portier en six mois.

Francesco Ruberto -

Voilà un gardien remplaçant qui... ne veut pas jouer! Même contre des équipes de ligue inférieure en Coupe de Suisse, l'Italien s'efface devant Anthony Racioppi, lequel a joué chaque minute possible depuis son arrivée au FC Sion. Très apprécié du vestiaire, le polyglotte et très social portier joue un rôle essentiel en coulisses. Tant mieux, parce que sur le terrain, il n'en joue aucun.

Numa Lavanchy 4.5

Un vrai leader, un joueur d'équipe, un coéquipier comme tout le monde rêve d'en avoir. Il est le seul joueur du FC Sion à ne pas avoir de concurrent direct, sans manquer de respect à Gabriele Mulazzi, mais ses performances ne font régner aucune urgence de recrutement au poste de latéral droit. Il ne fait pas tout juste, il n'est ni le plus doué ni le plus brillant, mais il est fiable, infatigable et discipliné. Didier Tholot est tranquille avec lui, les supporters du FC Sion et ses collègues de la défense aussi.

Kreshnik Hajrizi 4

Pas mal du tout! Il est arrivé sans rythme de Pologne au sortir de l'hiver et il est monté en puissance progressivement jusqu'à devenir un défenseur central très performant. Il a quelques lacunes rédhibitoires pour le très haut niveau, mais en Super League, il fait plus qu'assurer. Son entente avec ses coéquipiers est très bonne et c'est un guerrier, qui n'a peur de rien. Quelques absences ont toutefois coûté cher, ou failli coûter cher, comme face à Zurich ou à Aarau en Coupe.

Jan Kronig 4.5

Il était très loin d'être titulaire dans l'esprit de Didier Tholot, mais il a gagné sa place au mérite, dans le sillage d'une préparation estivale appliquée et très réussie. Une charnière 100% valaisanne en Super League, voilà qui a de l'allure et qui mérite d'être salué. Mais ni lui ni Kreshnik Hajrizi ne sont titulaires par défaut, bien au contraire. Si Sion est aussi costaud cette année, c'est en grande partie à eux que les Valaisans le doivent.

Noé Sow 3.5

Il peut jouer en défense centrale ou au milieu, mais il s'est fait déloger des deux postes à la régulière. Il n'a pas perdu ses qualités, mais des prestations décevantes et un besoin de changement l'ont propulsé sur le banc. Il peine depuis lors à retrouver sa place. Didier Tholot l'apprécie, mais ce premier tour ne restera pas un bon souvenir pour lui.

Nias Hefti 5

À force d'entendre qu'il était un «bon joueur de Challenge League, sans plus», Nias Hefti a décidé de faire taire tout le monde. Non pas en s'énervant, mais en élevant drastiquement le niveau de son jeu. Il dédouble avec Ilyas Chouaref, il déborde, il centre (six passes décisives!), il se replace, il défend... Il est partout! Il a complètement éteint la concurrence avec Marquinhos Cipriano. Le plus fou? Il serait sans doute encore plus à l'aise dans un rôle de piston en 3-5-2. Mais ce qu'il a montré durant ce premier tour est déjà très fort. Et pas forcément attendu.

Marquinhos Cipriano -

Un match en Coupe de Suisse contre Prishtina Berne et... c'est tout. Assommé par la concurrence de la locomotive Nias Hefti, lequel a joué chaque minute de chaque match à l'exception de ce deuxième tour de Coupe, donc.

Baltazar Costa 4.5

D'abord, la grève, puis la réintégration et enfin la renaissance. Il a commencé hors de l'équipe, puis sur le banc et a retrouvé «sa» place à mi-terrain où il fait admirer ses qualités d'abattage et de récupération. Il court beaucoup, il est agressif, mais il prend beaucoup moins de cartons bêtes qu'avant (un seul cette saison). S'il était mieux conseillé, il serait déjà à l'étranger.

Ali Kabacalman 5

Sa fin d'année est de très haut niveau et ses cinq derniers matches sont à montrer dans toutes les écoles de régisseur. Il a su bien se relever de cet affreux penalty à Thoune, où sa panenka est passée par-dessus le but un jour où Sion, circonstance aggravante, s'est incliné. Il a même depuis encore gagné en confiance. Sa deuxième saison en Super League est celle de la confirmation. Il oriente le jeu, il respire le football et a un œil que peu de joueurs ont en Suisse.

Lamine Diack -

Sa force physique et son goût pour les duels étaient intéressants sur le papier, mais le milieu défensif prêté par le FC Nantes n'a visiblement pas convaincu Didier Tholot de lui faire confiance sur la durée. Il n'a joué qu'en tout début de saison en championnat (84 minutes au total) et n'a pu disputer de matches entiers qu'en Coupe de Suisse (Ajoie et Prishtina Berne).

Liam Chipperfield 4

Étincelant avec la Suisse M21, il est monté en puissance au FC Sion. D'abord remplaçant, puis titulaire, il a franchi un palier cet automne, avec plus de coffre et plus de capacité à répéter les efforts. Il n'est pas encore un joueur établi en Super League, mais il s'en rapproche chaque mois un peu plus.

Théo Berdayes 4

Un but et un assist, voilà le bilan chiffré du Valaisan, mais celui-ci ne rend pas hommage à sa débauche d'énergie et à son sens du sacrifice. Il le sait: pour survivre en Super League, il doit accepter d'en faire plus que les autres au niveau défensif, puisqu'il ne sera jamais l'un des ailiers les plus prolifiques du pays. Son intelligence de jeu est réelle, son éducation footballistique aussi. Un joueur de devoir, important dans un collectif. Il ne tire pas ses coéquipiers vers le haut, mais il est un recours fiable.

Théo Bouchlarhem 3

Rarement l'expression «plafond de verre» n'a semblé aussi adaptée. Didier Tholot l'a fait venir de Pau, ce qui était une bonne idée en Challenge League, mais tout va trop vite pour lui à l'étage du dessus. Peut-il y arriver? Il ne faut jamais insulter l'avenir et un joueur de 24 ans peut toujours progresser. Mais ce qu'il montre est aujourd'hui insuffisant.

Ilyas Chouaref 4

Frustrant, agaçant, mais génial par moments. Son but à Saint-Gall est une merveille, plusieurs de ses dribbles aussi. Son entente avec Nias Hefti est bonne et il défend plus que ce que beaucoup de gens disent. Mais il ne fait pas assez souvent les bons choix et est trop inconstant pour partir dans un grand championnat ou une grande équipe. Mais du talent, c'est sûr, il en a.

Donat Rrudhani 3.5

Tout le monde en attendait plus du Kosovar, lui le premier. Il est loin du niveau qu'il avait à Lucerne, Lausanne ou YB, et il le sait parfaitement. Il n'a pas encore trouvé son meilleur poste, mais a bien fini l'année. Sur les trois derniers matches, il a donné envie d'être revu au printemps.

Benjamin Kololli 4.5

Un premier tour plombé par les blessures qui l'ont éloigné de l'excellent niveau qu'il avait au printemps. Mais il est toujours là, redoutable sur coup de pied arrêté et performant dans le jeu. Il a une grande qualité: il rend les autres meilleurs, comme par exemple Donat Rrudhani. Un leader positif et entraînant.

Rilind Nivokazi 5

Lui n'a pas de plafond de verre en Super League... ou alors il l'a défoncé! Huit buts et une passe décisive en 18 matches de championnat, voilà qui s'appelle un très bon bilan comptable. Et comme en plus il bosse pour l'équipe, fait de la place et harcèle les défenseurs, il s'est vite imposé comme indiscutable. Un avant-centre qui ne triche pas, qui prend des coups et qui en donne aussi parfois. Même quand il ne marque pas pendant quelques matches, son activité incessante pousse Didier Tholot à le laisser sur le terrain, à raison. Et comme il se remet à marquer derrière, tout va bien.

Winsley Boteli 4

A chaque fois qu'il entre, il met le bazar dans la défense adverse, profitant de la fatigue créée par Rilind Nivokazi. Il percute, il fait mal, il marque. Mais pas encore suffisamment pour que Didier Tholot pense à le faire jouer d'entrée, même dans un système à deux attaquants.

Josias Lukembila 4

Un bon début de saison, avec des buts et des passes décisives, puis il a progressivement disparu. Une bonne préparation hivernale lui donnera l'occasion de prouver à Didier Tholot qu'il peut jouer un rôle en vue au printemps, que ce soit en Coupe ou en championnat.



Le meilleur: Anthony Racioppi. Sion a quatre joueurs avec une note de 5: son gardien, Nias Hefti, Ali Kabacalman et Rilind Nivokazi. Lequel est le MVP du premier tour? Le choix a été compliqué, mais le Genevois est sans doute celui qui a ramené le plus de points directement.

La déception: Théo Bouchlarhem. S'il ne part pas durant ce mercato, il aura fort à faire pour remonter la pente.



