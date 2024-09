Hugo Komano est sorti du banc pour inscrire son premier but en Suisse samedi face à Grasshopper. L'attaquant français de 24 ans l'assure: il peut jouer avec le nouvel arrivé Mitchy Ntelo, qu'il voit comme un coéquipier et non comme un concurrent.

L'attaquant français est arrivé du Pirin Blagoevgrad cet été.

La star de la semaine à Yverdon était Mitchy Ntelo, le nouvel avant-centre belge. Mais celle du samedi a été Hugo Komano, son coéquipier français, qui a surgi à la 82e pour donner la victoire à YS face à Grasshopper! Un héros inattendu, osons le mot, tant son début de championnat avait été discret.

Entré à la 65e, décisif à la 82e

«C'est un but qui fait du bien à l'équipe, mais aussi à moi sur un plan purement personnel, je ne vais le nier», a admis le Toulousain de 24 ans, auteur à cette occasion de son premier but en Suisse. Le voir remplaçant au coup d'envoi n'avait rien d'une surprise, même si Mitchy Ntelo venait d'arriver en Suisse, tant Hugo Komano avait éprouvé des difficultés à trouver sa place et son rythme lors des premières rencontres. Mais sa course de la 82e et sa finition clinique viennent prouver qu'il n'a jamais perdu confiance et qu'il attendait simplement son heure.

«Quand je rentre, je sais pourquoi je rentre. Quand je suis sur le terrain, je sais pourquoi. Je connais mes qualités», assure-t-il. Lorsqu'il voit qu'YS récupère le ballon et que Marley Aké cherche une solution offensive, il fait le bon choix. «Il n'y a pas 36'000 solutions dans ces cas-là! J'ai regardé où orienter mon appel, j'ai fait en sorte de bien le réussir.» Marley Aké a tout compris, mis un bon ballon en profondeur, Hugo Komano se l'est emmené et a envoyé Kristers Tobers chercher des hot-dogs. Le défenseur letton n'a absolument rien compris à ce qui se passait et la «tornade Komano» a pu s'en aller défier Justin Hammel et marquer le 2-1. «Je suis un joueur qui a ce type de qualités de vitesse, de puissance et de détermination. Ca me fait plaisir de marquer un but comme ça, de montrer de quoi je suis capable quand je suis sur le terrain.»

Un duo ultra-rapide avec Mitchy Ntelo

S'il a remplacé Mitchy Ntelo à la 65e, Hugo Komano assure que les deux hommes peuvent jouer ensemble. Et former un duo qui va vite! «On en a parlé les deux. Si on accorde bien nos appels, qu'on se coordonne comme il faut, c'est sûr que ça peut être intéressant tant on aime aller vite les deux. C'est un joueur qui travaille beaucoup, moi aussi. Si le coach nous met ensemble sur le terrain, il n'y aura aucun souci, bien au contraire.» Les deux hommes peuvent être complémentaires et s'ils sont alignés ensemble, alors les défenses adverses seraient bien avisées de ne pas laisser trop d'espaces dans leur dos...

Le moment exact où Hugo Komano trompe Justin Hammel pour offrir à YS sa première victoire de la saison.

La vie est ainsi faite que les deux nouveaux attaquants d'Yverdon se trouvaient voilà encore quelques semaines en Bulgarie. Ils n'ont cependant jamais joué l'un contre l'autre, Mitchy Ntelo n'étant arrivé qu'en février et le calendrier ayant déjà proposé les duels entre le Pirin Blagoevgrad et le Lokomotiv Plovdiv. Mais pourraient-ils se parler en bulgare sur le terrain pour tromper les défenseurs adverses? «Je ne connais pas le niveau de Mitchy en bulgare!», se marre Hugo Komano, qui a passé plus de temps dans ce beau pays des Balkans que le Belge. «Moi je m'y étais mis un peu en tout cas. Mais oui c'est assez drôle de se retrouver ici, on en a parlé forcément. Ce sont les parcours de vie, c'est comme ça, et ce sont des bonnes expériences», assure le Toulousain.

Une mentalité exemplaire malgré un début de saison compliqué

A Yverdon, Hugo Komano explique avoir trouvé un club très professionnel, où il a été bien accueilli. «On est bien accompagnés, avec le coach et le staff technique, mais aussi des nutritionnistes, les soins... Tout le monde est top.» Les retours du staff et de l'encadrement concernant Hugo Komano sont d'ailleurs unanimes: tout le monde était heureux de le voir marquer son premier but, samedi face à Grasshopper, tant sa mentalité est louée en interne du club. Malheureux dans ses choix et peu convaincant lors des premiers matches, le Français n'a rien lâché et est toujours resté positif. «C'est dans ma nature de travailler. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Ce but me fait du bien.»

Yverdon va trouver des automatismes

Yverdon a remporté sa première victoire de la saison ce week-end et Hugo Komano y voit une raison objective: le mercato. «On était en rodage sur les premiers matches, on avait quelques ajustements à effectuer, même à l'entraînement. On ne s'inquiète pas, on est une équipe qui va jouer le maintien, on le sait. On va monter en puissance, trouver des automatismes.» La trêve internationale permettra de bien préparer le déplacement à Emmen (2e ligue inter) en Coupe de Suisse, puis le derby vaudois à Lausanne. «On va profiter de ce succès samedi soir, mais on va très vite se remettre au travail.»