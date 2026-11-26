Nouveau coup dur pour le Lausanne-Sport. Le club vaudois a annoncé jeudi que son attaquant Nathan Butler-Oyedeji serait éloigné des terrains pendant environ quatre mois. Blessé à l'entraînement, l'Anglais souffre d'une fracture d'un métatarse et devra subir une intervention chirurgicale avant d'entamer sa rééducation.
Arrivé à Lausanne en juillet 2025, Nathan Butler-Oyedeji s'était notamment illustré en inscrivant le but de la qualification face à Beşiktaş en Conference League. Cette saison, il avait également marqué un but spectaculaire permettant au LS d'égaliser contre Young Boys à la Tuilière.
Cette nouvelle blessure vient allonger une infirmerie déjà bien remplie. Le Lausanne-Sport doit notamment composer avec les absences d'Alban Ajdini, victime d'une fracture du péroné, de Beyatt Lekoueiry, absent pour plusieurs mois, et du défenseur Tyler Fredricson, également touché au pied.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lugano
14
22
37
2
Young Boys
14
17
31
3
FC Sion
14
13
29
4
FC St-Gall
14
2
23
5
FC Zurich
14
-1
22
6
Servette FC
14
-1
17
7
FC Lucerne
14
-5
16
8
FC Bâle
14
-6
15
9
FC Thoune
14
-11
14
10
FC Vaduz
14
-5
11
11
Grasshopper Club Zurich
14
-14
11
12
FC Lausanne-Sport
14
-11
8