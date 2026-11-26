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Nouveau coup dur pour le Lausanne-Sport. Le club vaudois a annoncé jeudi que son attaquant Nathan Butler-Oyedeji serait éloigné des terrains pendant environ quatre mois. Blessé à l'entraînement, l'Anglais souffre d'une fracture d'un métatarse et devra subir une intervention chirurgicale avant d'entamer sa rééducation.

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Arrivé à Lausanne en juillet 2025, Nathan Butler-Oyedeji s'était notamment illustré en inscrivant le but de la qualification face à Beşiktaş en Conference League. Cette saison, il avait également marqué un but spectaculaire permettant au LS d'égaliser contre Young Boys à la Tuilière.

Cette nouvelle blessure vient allonger une infirmerie déjà bien remplie. Le Lausanne-Sport doit notamment composer avec les absences d'Alban Ajdini, victime d'une fracture du péroné, de Beyatt Lekoueiry, absent pour plusieurs mois, et du défenseur Tyler Fredricson, également touché au pied.