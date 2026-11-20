La SFL réfléchit-elle à un changement de formule en Super League? La ligue a de nouveau contacté l'entreprise qui l'avait déjà aidée il y a trois ans. Et elle a discuté de trois alternatives.

En bref La SFL examine sa formule de compétition: les 38 journées et les «matchs sans enjeu» sont au centre des discussions

Le modèle autrichien, 14 équipes ou un play-off sont évoqués

Un changement est possible au plus tôt dans deux saisons

Björn Lindroos

La Super League a été élargie il y a un peu plus de trois ans. La ligue a accueilli deux nouvelles équipes lors de la saison 2023/24, et la division en deux groupes (Championship et Relegation Group) a été introduite.

La formule pourrait-elle bientôt de nouveau changer? La Swiss Football League (SFL) a en effet repris contact avec l'entreprise néerlandaise «Hypercube». Cette société est spécialisée dans les questions de format des ligues sportives européennes et avait déjà été fortement impliquée lors de la première modification.

Les «matchs sans enjeu» posent problème

Interrogée par Blick, la SFL confirme cette prise de contact. La ligue explique toutefois qu'elle souhaitait faire évaluer le mode de compétition dans son ensemble. Cette évaluation était prévue dès le début, après trois ans: «Après la première saison avec le nouveau mode, différentes questions se sont posées concernant le nouveau format. De notre point de vue, il était toutefois trop tôt à l'époque pour procéder à une évaluation approfondie. Nous avions donc annoncé qu'une analyse serait réalisée par Hypercube après trois saisons complètes. Cette analyse est désormais disponible et constitue une base pour la suite de la discussion stratégique», explique la SFL.

La ligue ne serait pas insatisfaite du mode de compétition. Mais les problèmes sont identifiés: après la division après 33 journées, la saison est terminée pour certaines équipes du Relegation Group. Une fois le maintien assuré, il n'est plus possible de remonter au classement.

Les 38 matchs constituent un autre problème, selon la ligue, qui estime ce nombre proche de la limite supérieure. Les équipes qui jouent la Coupe d'Europe n'ont pratiquement que des semaines anglaises, surtout en automne. Ces problèmes seront désormais évalués dans les prochains mois sur la base des chiffres d'Hypercube.

Le modèle autrichien a été discuté

Bien qu'elle se dise satisfaite du mode de compétition, la SFL a discuté mercredi, lors de l'assemblée générale, de trois options possibles pour évoluer.

Le modèle autrichien

L'une de ces options est le modèle autrichien. Chaque équipe jouerait deux fois contre chaque adversaire. Ensuite, la ligue serait à nouveau divisée et chaque équipe disputerait encore un match à domicile et un à l'extérieur. On arriverait ainsi à 32 journées au total – six matchs de moins qu'actuellement.

Il y aurait ensuite un play-off avec comme enjeu une place en Coupe d'Europe. La septième équipe du classement – c'est-à-dire la gagnante du Relegation Group – participerait à ce play-off. C'est ainsi que les Autrichiens résolvent le problème des «matchs sans enjeu». Le septième affronterait le quatrième lors d'un premier tour, puis le gagnante de ce match jouerait la finale contre le troisième.

Monter à 14 équipes

Une autre alternative serait d'élargir la ligue à 14 équipes. Il n'existerait toutefois encore aucun plan concret sur la manière de mettre cette formule en œuvre Car le calendrier ne peut tout simplement pas supporter encore davantage de matchs.

Un play-off pour l'Europe

Une troisième option consisterait à conserver le format actuel, tout en introduisant un match de play-off pour disputer la Coupe d'Europe. Ainsi, le septième du classement aurait une chance de décrocher un billet européen. Le problème serait toutefois que deux matchs supplémentaires s'ajouteraient aux 38 journées de championnat. Cette proposition n'a certes pas été présentée lors de l'assemblée générale, mais elle est envisagée au sein de la SFL.

Le changement de mode de compétition ne se fera toutefois pas dans l'immédiat. Le cycle contractuel du mode actuel s'étend sur cinq ans, ce qui signifie qu'il reste encore au moins deux saisons à disputer avec le format actuel. «La discussion sur le format de la compétition sera approfondie dans le cadre du processus stratégique 2028+, qui prolonge la stratégie actuelle 2023–2027», indique la SFL.