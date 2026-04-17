Le FC Bâle cherche une alternative pour son vestiaire

Le FC Bâle souhaite organiser son prochain match à domicile, contre Sion le 26 avril, comme prévu. Le club rhénan est actuellement à la recherche de solutions pour un vestiaire provisoire.

Lucas Werder

Ce sont des images qui illustrent bien l’ampleur de l’incendie qui a ravagé les catacombes du Joggeli. Mercredi, le FCB a publié plusieurs photos prises dans les vestiaires. Bien que les flammes se soient limitées à l’espace sauna, l’importante propagation de fumée a provoqué des dégâts considérables, allant jusqu’à la destruction quasi totale de plusieurs locaux. Le directeur sportif du FC Bâle, Daniel Stucki, a estimé sur la SRF que les dommages se chiffrent en millions.

Outre l’espace bien-être et les installations sanitaires, les vestiaires du club, plusieurs bureaux ainsi que l’entrepôt du matériel ont été détruits. Pour d’autres zones, comme le vestiaire des visiteurs et celui des arbitres, le club espère encore pouvoir les sauver grâce à des travaux de nettoyage coûteux. «À l’heure actuelle, il faut toutefois partir du principe que l’ensemble des locaux ne pourra plus être utilisé d’ici la fin de la saison», a fait savoir le club rhénan.

La distance avec la patinoire pose problème

Malgré tout, les matches devraient pouvoir reprendre au Parc Saint-Jacques dès samedi prochain. Le 26 avril, les Bâlois recevront le FC Sion pour le début du Championship Group. Le FC Bâle examine actuellement plusieurs solutions pour aménager des vestiaires temporaires destinés aux deux équipes.

L’une des options envisagées est l'arena Saint-Jacques. La patinoire du HC Bâle serait idéale en raison de ses infrastructures. Toutefois, la distance qui la sépare du Parc Saint-Jacques représente un obstacle majeur. La halle se situe à environ 300 mètres à vol d’oiseau du stade. Le fait que les équipes doivent parcourir cette distance à deux reprises entre l’échauffement et le coup d’envoi, ainsi qu’à la mi-temps, semble difficilement réalisable, tant pour des raisons de temps que de sécurité.

Une salle de sport au sous-sol

Une autre solution paraît plus simple à mettre en place. Un studio de fitness public se trouve au sous-sol, à l’opposé de la zone des vestiaires détruite. Cet espace pourrait être accessible aux deux équipes sans qu’elles aient à quitter le bâtiment. «Le club travaille d’arrache-pied à l’évaluation de solutions alternatives appropriées et a déjà trouvé les premières solutions provisoires possibles», a indiqué le club.

À cause de cet incendie, c’est déjà la deuxième fois cette saison que le FC Bâle ne peut pas utiliser pleinement les infrastructures internes du Parc Saint-Jacques. Pendant l’Euro 2025, les Bâlois avaient déjà dû céder leur vestiaire à l’UEFA de fin juin à fin juillet. Durant cette période, ils avaient pris leurs quartiers à l’arrière du complexe sportif de Saint-Jacques, situé à proximité.