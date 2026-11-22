Le Lausanne-Sport a mené deux fois au score avant de concéder l'égalisation dans les arrêts de jeu ce dimanche face à Vaduz (2-2). Un scénario frustrant pour une rencontre disputée dans une ambiance très étrange, avec une grève des supporters que Ludovic Magnin a découverte en direct.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Grève des supporters! Mécontents des interdictions de stades prononcées contre plusieurs de leurs collègues à la suite de l'après-match mouvementée face à Thoune, les ultras du Lausanne-Sport avaient décidé de ne pas chanter ce dimanche pour la réception du FC Vaduz, ni de déployer leurs bâches. Pas de drapeaux flottant dans l'arène et pas d'encouragements pour les joueurs du LS!

L'atmosphère était vraiment étrange, pour ne pas dire glaciale, ce dimanche à la Tuilière, où à peine 3900 spectateurs étaient présents. Les fans n'ont pas été complètement silencieux, cela dit, puisque les offensives de la deuxième période ont été accompagnées de quelques cris, tout comme le 1-0 d'Ibrahim Bah Mendes (68e) et le 2-1 d'Olivier Custodio (81e). Mais globalement, la Tuilière avait des airs de bibliothèque municipale ce dimanche.

«Leur soutien nous a manqué»

«Ça m'a surpris, je n'étais pas au courant. Je l'ai découvert ce dimanche et ça m'a un peu énervé. On se serait crus dans un match pendant le Corona...», s'est plaint Ludovic Magnin, déçu de cette grève des encouragements. «J'avais parlé avec les fans au retour du match à Grasshopper avant la trêve, et j'avais beaucoup aimé leur attitude durant la rencontre. Ils avaient chanté pour nous tout le long, ils nous avaient soutenus. Ils nous avaient assuré qu'ils continueraient à chanter pour l'équipe, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un peu déçu. Leur soutien nous a manqué. C'est un paramètre tellement important dans un match... Peut-être qu'avec eux en fin de match, on aurait pu avoir ce petit plus qui nous aurait permis de gagner.»

Marc Schneider surprend avec un nouveau système tactique

Des paroles claires, comme toujours avec Ludovic Magnin, qui a aimé la réaction de son équipe après quarante-cinq premières minutes compliquées. «On n'a pas été bons en première période, c'est un fait. On a subi. Vaduz a eu des contre-attaques intéressantes, et nous, on a eu trop de déchet technique, ce qui est normal dans notre position au classement.» Le fait que Marc Schneider ait changé son système tactique pour cette rencontre, abandonnant son traditionnel dispositf en 4-4-2 pour un schéma à trois défenseurs centraux, a également perturbé le LS. «On avait préparé la rencontre autrement, c'est sûr. C'est aussi peut-être une des explications de notre première mi-temps», a commenté Ludovic Magnin.

Deux points en deux matches

Le fait que son équipe ait élevé le niveau après la pause lui a plu. «On a joué avec du coeur. On passe deux fois l'épaule, mais on prend ce but à la 92e, ce qui est vraiment frustrant. Quand tu es dernier, ça tourne de l'autre côté... On a fait deux points en deux matches depuis que je suis là. On aurait pu faire plus, mais au moins il y a eu des émotions. Positives et négatives, mais il y a eu des émotions.»

Le Lausanne-Sport de Ludovic Magnin ne fait pas tout juste, mais au moins il est vivant et il aurait pu (dû?) s'imposer ce dimanche, dans la foulée de la très bonne entrée d'Ibrahim Bah Mendes à la 58e (un but et une passe décisive). L'égalisation de Martin Monsberger à la 92e est cependant venue glacer encore un peu plus une ambiance qui n'avait pas besoin de ça.

Prochaine étape pour le LS, samedi prochain à la Praille face à Servette. Coup d'envoi à 20h30. Là aussi, émotions garanties!