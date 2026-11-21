C'est l'une des séries les plus improbables du football suisse: depuis cinq ans, Sion n'a plus battu Servette dans le derby du Rhône. «Nous mettrons fin à cette malédiction samedi», promet Kevin Fickentscher, le héros de la dernière victoire valaisanne.

En bref En 2021, le FC Sion a remporté pour la dernière fois un derby du Rhône contre Servette

Le gardien et héros du match de l'époque, Kevin Fickentscher, se souvient

Pourquoi le match entre Sion et Servette est-il réellement un derby?

Alain Kunz

Cinq ans, c'est une éternité dans le football. Au fil des saisons, deux, trois, voire quatre confrontations opposent les mêmes équipes. Alors, quand l'une d'elles ne parvient jamais à s'imposer, malgré des matches souvent serrés, le phénomène interpelle.

C'est le cas du fameux derby du Rhône entre Sion et Servette. La dernière victoire valaisanne remonte au 24 octobre 2021. Dans les buts du FC Sion se trouvait alors Kevin Fickentscher (38 ans).

Kevin Fickentscher, héros de l'un des 14 derbys remportés par Sion

Le souvenir de cette journée est un peu flou pour le Vaudois qui a passé douze ans au club, dont cinq comme gardien titulaire.: «Servette avait ouvert le score, non? Et Pajtim Kasami avait inscrit le but de la victoire?» Il se trompe sur les deux points. Sion avait pris les devants grâce à Filip Stojilkovic (1-0), tandis que Pajtim Kasami évoluait à l'époque au FC Bâle. «Ah, ça y est! Je me souviens maintenant du but de Filip, qui avait dribblé le gardien Frick. Et du fait que je n'avais pas fait un mauvais match...»

Une sacrée litote, probablement, puisque le «Nouvelliste» valaisan avait désigné l'ancien gardien de la sélection suisse M21 comme homme du match. «J'avais adoré ce derby! J'avais absorbé tout ce qui l'entourait: les nombreuses interviews, les histoires, la tension dans le vestiaire. Tout cela m'avait énormément motivé.»

Mais pourquoi parle-t-on de derby pour Sion-Servette, et pas pour un match contre Lausanne? Pourquoi est-il même considéré comme le seul véritable derby romand? L'ancien entraîneur du FC Sion Stéphane Henchoz a son explication: «D'un côté, il y a la grande ville, de l'autre, le petit club des montagnes. Ce sont deux mondes qui s'affrontent. Les différences entre Genève et Lausanne, deux grandes villes, sont beaucoup moins marquées. Sion-Servette, c'est explosif.»

Le pétard de 2001

Explosif, le derby l'a été au sens propre en 2001. Le 18 mars, un pétard artisanal explose juste à côté du gardien servettien Eric Pédat, à Tourbillon à la 40e minute. À la pause, le capitaine doit quitter le terrain, victime de troubles de l'équilibre et de bourdonnements d'oreille. Après la rencontre, il témoigne: «Je suis sous le choc. Je n'entends toujours rien d'une oreille.»

La rencontre va pourtant jusqu'à son terme, avec une victoire 2-1 de Sion. Curieusement, elle sera rejouée à huis clos un mois plus tard, plutôt que déclarée perdue par forfait. Cette fois, les deux équipes se quittent sur un nul (1-1).

Sion a longtemps lutté pour sa survie

Retour en 2026. Kevin Fickentscher, retraité depuis 2024, travaille aujourd'hui à 86% comme physiothérapeute à Saxon et entraîne les gardiens des M21 du FC Sion, en 1re ligue. Comment explique-t-il cette longue série sans victoire? «Les derbys sont toujours fous, très émotionnels. Qu'une équipe reste aussi longtemps sans gagner, c'est étonnant. Je n'ai qu'une explication: à l'époque, nous jouions toujours pour éviter la relégation.»

Même depuis le retour du club au premier plan, Sion n'a toujours pas réussi à remporter ce duel. Les Valaisans ont pourtant depuis battu YB, Bâle et Lugano. Servette, en revanche, leur pose problème. Lors de la dernière confrontation, les Grenat se sont même imposés 3-0, au grand dam de Didier Tholot. «Le score ne reflète pas vraiment le déroulement du match», estime Kevin Fickentscher. «Si Winsley Boteli avait inscrit le 1-2, tout aurait pu être différent. Mais avec un score final de 0-3, les critiques sont forcément sévères. C'est douloureux pour n'importe quel entraîneur.»

Mais pour Kevin Fickentscher, le scénario ne se répétera pas. Cette interminable série sans victoire en Super League doit prendre fin samedi. «Nous allons mettre fin à cette malédiction!»