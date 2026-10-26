Ineos chercherait concrètement un acheteur pour le Lausanne-Sport

Le groupe de Jim Ratcliffe a mandaté un cabinet de conseil pour trouver un acheteur au club vaudois. Après près de neuf ans de propriété, le LS pourrait changer de mains, alors que son propriétaire britannique cherche à réduire la voilure dans le sport.

Blick Sport

Le Lausanne-Sport est (serait?) à vendre. Selon les informations de The Athletic, le groupe INEOS de Jim Ratcliffe a décidé de se séparer du club vaudois, qu’il avait racheté en novembre 2017. Le cabinet de conseil Alvarez & Marsal a été chargé de trouver un repreneur et a déjà transmis un prospectus de cinq pages à des investisseurs potentiels. INEOS n’a pas souhaité commenter l’information auprès du média britannique.

Intitulé «Project Striker», le document présente les atouts du LS et les possibilités de développement du club. Il met notamment en avant son potentiel pour s’installer durablement dans l’élite suisse et retrouver régulièrement les compétitions européennes. Depuis l’arrivée d’INEOS, le Lausanne-Sport n’a toutefois décroché qu’une seule qualification européenne.

Le dossier souligne également le modèle économique du club, qui ne possède ni son stade ni son centre d’entraînement. Le LS évolue depuis 2020 au Stade de la Tuilière, une enceinte de 12'500 places. Selon les informations rapportées par The Athletic, le club devrait enregistrer une perte d’environ cinq millions de livres sterling sur l’exercice en cours.

Un projet sportif qui se réduit

La mise en vente du Lausanne-Sport s’inscrit dans un mouvement plus large de recentrage des investissements sportifs d’INEOS. Le groupe britannique cherche également à céder l’OGC Nice, acquis en 2019, sans avoir encore trouvé de repreneur. D’autres engagements sportifs ont aussi été réduits ces dernières années, notamment dans la voile et le sponsoring.

Pour Jim Ratcliffe, le LS avait pourtant représenté le point de départ d’une aventure sportive qui s’est progressivement étendue au football, au cyclisme, à la Formule 1 et au rugby. L’industriel britannique, fondateur d’INEOS, avait racheté le club lausannois après que son groupe eut établi des liens étroits avec la région.

La vente envisagée intervient dans un contexte économique délicat pour le groupe, dont l’endettement total serait désormais proche de 18 milliards de livres, selon les informations relayées par plusieurs médias. Une cession du LS ne suffirait pas à modifier sensiblement cette situation, mais elle confirmerait la volonté d’INEOS de concentrer davantage ses moyens sur ses activités prioritaires.

Manchester United au centre du jeu

Cette évolution intervient alors que l’autre grand dossier footballistique de Ratcliffe, Manchester United, traverse une nouvelle période de turbulences. Actionnaire minoritaire du club anglais depuis 2023, à hauteur d’un peu moins de 30%, le Britannique et son groupe ont pris en charge les décisions sportives. Les résultats restent cependant décevants et la pression monte autour de l’entraîneur Michael Carrick.

La vente du LS permettrait à INEOS de réduire son portefeuille de clubs et de concentrer davantage son attention sur Manchester United. Pour Lausanne, l’enjeu sera désormais de savoir quel profil d’investisseur pourrait reprendre le flambeau et avec quelles ambitions.

Aucun calendrier précis ni montant de vente n’a, pour l’heure, été rendu public. Le processus est lancé, mais il reste à trouver un acquéreur prêt à investir dans un club historique du football suisse, doté d’un stade moderne et d’un potentiel de développement, malgré une situation sportive actuellement difficile.