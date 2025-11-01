Le fils d'Andres Gerber a dû quitter le FC Thoune pour ne pas mettre son père en difficulté. Se reconnaissant dans cette histoire de famille, Barthélémy Constantin lui a ouvert les portes du FC Sion.

Touché, Barthélémy Constantin a ouvert la porte du FC Sion au fils du président de Thoune

Touché, Barthélémy Constantin a ouvert la porte du FC Sion au fils du président de Thoune

1/10 Le directeur sportif de Sion Barthélémy Constantin avec Noé et Andres Gerber: le trio a posé pour Blick samedi dernier à Tourbillon. Photo: Christian Pfander/freshfocus

Simon Strimer et Alain Kunz

Lorsque le capitaine de Thoune, Andres Gerber, vit de l'intérieur la légendaire épopée de la Champions League à l’automne 2005, le petit Noé, deux ans à peine, tapait déjà dans un ballon dans le jardin familial. Vingt ans plus tard, la passion n’a pas faibli. Elle a simplement pris une autre forme, celle d’une belle histoire père-fils autour du même amour du football.

Alors qu’Andres Gerber est resté fidèle à Thoune sans interruption et préside aujourd’hui le club depuis cinq ans, Noé, devenu adulte, travaille désormais comme recruteur au FC Sion. Et le hasard du calendrier a voulu que leurs deux équipes se retrouvent à deux reprises en une semaine. Après la victoire 1-0 des Bernois à Tourbillon samedi dernier, le «match retour » aura lieu ce samedi à la Stockhorn Arena (18h). Un rendez-vous chargé d’émotion.

L'époque passionnante de la Champions League 2005: le capitaine de Thoune Andres Gerber (à droite) passe le ballon au petit Noé, observé par sa mère Nicole. Photo: Blicksport

Noé Gerber (22 ans) suit-il la trace laissée par son père? Pas forcément, du moins au départ. Le jeune homme a certes joué au FC Thoune jusqu’à 14 ans, mais être le fils du directeur sportif de l’époque n’a pas toujours été un avantage. Il a fini par arrêter, préférant un apprentissage de jardinier-paysagiste, suivi du service civil. Mais le ballon ne l’a jamais quitté.

«J’ai dû partir, une prise de conscience difficile»

«Nous avons eu des discussions intenses à ce sujet», confie Andres Gerber, lucide. Père et fils sont très proches, mais au printemps 2024, le FC Thoune est au bord de la faillite. Dans ce contexte fragile, le président comprend que donner un poste à son fils en interne enverrait un mauvais signal.

Noé se souvient: «J’ai grandi avec le FC Thoune, c’est mon club de cœur. Mais mon père reste la personne la plus importante dans ma vie. La dernière chose que je voulais, c’était de le rendre vulnérable. J’ai alors compris que, si je voulais faire mon propre chemin, je devais partir. Cette prise de conscience a été très dure.»

Le coup de pouce venu du Valais

C’est là qu’entre en scène Sion et son directeur sportif Barthélémy Constantin. En tant que fils du célèbre président Christian Constantin, Barthélémy a connu une situation comparable. Les Gerber lui ont demandé conseil – et le courant est immédiatement passé. De cette rencontre est née une amitié sincère, puis une opportunité: Noé Gerber a rejoint le FC Sion comme scout.

Barthélémy Constantin se souvient: «Quand j’ai fait la connaissance d’Andy Gerber, j’étais à peine âgé de vingt ans. Le tout premier transfert que j’ai réalisé, c’était la vente de Gaëtan Karlen fin 2014… à Thoune, justement, dirigé alors par Andy. La relation avec la famille Gerber est donc historique.»

À l’époque, Noé avait 13 ans. «J’ai vu le gamin grandir, se passionner pour le foot. Alors, l’été dernier, je lui ai proposé un stage d’immersion: il a pu découvrir les différents départements du club et perfectionner son français.»

Une nouvelle ère du scouting à Sion

Noé Gerber a impressionné Barthélémy Constantin par son œil aiguisé et sa capacité d’analyse. Résultat: il a été engagé à plein temps le 1er juillet. «Nous sommes en train de bâtir une véritable cellule de scouting», explique Barthélémy Constantin. «J’ai désormais trois recruteurs, un analyste vidéo, un spécialiste des données, et je vais encore engager un coordinateur pour ce département. Au total, cela représente 350% de postes, sans compter le mien.»

Son père, Andres, observe cette évolution avec un brin d’admiration. «De mon temps, il n’y avait pas vraiment de scouts. On recevait surtout des conseils à gauche et à droite. Aujourd’hui, Noé participe à la professionnalisation de ce secteur, et j’en suis fier.»

Marcher dans les pas du père

Noé Gerber marche bel et bien dans les traces d’Andres. Il suit actuellement la formation de directeur sportif de la ligue, encadrée notamment par la légende de la Nati Ciriaco Sforza. Mais pour l’heure, une seule chose occupe son esprit : retrouver son père sur le bord du terrain, à Thoune, pour un duel aussi symbolique qu’émouvant.