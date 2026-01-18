Marco Burch marque d’entrée et élargit les options du SFC

Sans être irréprochable collectivement face à Zurich, le Servette FC a pu s’appuyer sur les débuts encourageants de Marco Burch. Aligné dans une défense à trois, le nouveau défenseur central grenat a rapidement montré son utilité.

Bastien Feller Journaliste Blick

Si tout n’a pas été parfait pour le Servette FC ce dimanche face à Zurich (1-1), les Genevois peuvent au moins se réjouir des débuts globalement réussis de leur nouveau défenseur central Marco Burch. Aligné axial droit dans la défense à trois choisie d'entrée par Jocelyn Gourvennec, l’ancien capitaine du FC Lucerne de 25 ans a répondu présent.

Même s’il n’est pas apparu des plus serein sur toutes les actions défensives sur lesquelles il a dû intervenir. Il ne faut pas oublier que le nouveau numéro quinze grenat sort d’un automne durant lequel il n’a pas beaucoup été utilisé du côté du Legia Varsovie (630 minutes).

L’arrivée de Marco Burch apporte plus d’options tactiques

Son arrivée au bout du lac donne de l’épaisseur à la défense servettienne, mais aussi de l’expérience en Super League, lui qui compte désormais 88 matches de première division suisse. Il apporte également à Jocelyn Gourvennec davantage de possibilités sur le plan tactique. Ce dimanche face à Zurich, le Breton a ainsi opté pour une défense à trois.

«Est-ce que cela se reproduira? On verra, c’est une option de plus. On sait qu’on peut le faire avec Marco. Cela répondait aux qualités fortes du FC Zurich, qui a beaucoup de présence et de qualité devant. Matthias Phaëton joue les un contre un. Il fallait qu’on soit en capacité de répondre à cette équation, ce défi athlétique», explique le technicien français, satisfait des débuts de la première recrue servettienne de l’hiver.

«Il a fait un très bon match»

«Il a montré ses qualités. C’est un vrai défenseur, il aime défendre. On savait qu’il était fort sur les coups de pied arrêtés et cela va lui faire du bien d’avoir marqué. C’est une qualité forte chez lui. Il est bon dans les duels, bon relanceur aussi. Il fait des choses simples», salue le technicien servettien, ravi par l’arrivée de Marco Burch. «Il s’est fondu dans le groupe de façon merveilleuse depuis le stage en Espagne. C’est un vrai professionnel. On a fait un bon choix. On est contents qu’il soit là et il est content d’être là.»

Titularisé à ses côtés, Steve Rouiller s’est lui aussi montré conquis par le Lucernois. «C’est un joueur d’expérience, surtout en Super League, et on savait qu’il allait se mettre directement dans le moule. Il a fait un très bon match. L’adaptation s’est faite assez rapidement. Comme il connaît bien le championnat, c’est plus facile pour lui. Il nous apporte son expérience et aussi sa grinta, et je pense que ça va nous faire du bien», assure le Valaisan, qui voit là un autre défenseur-buteur débarquer au SFC.