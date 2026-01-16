Sion officialise l'arrivée de Franck Surdez

Comme pressenti, le FC Sion a officialisé ce vendredi l'arrivée de Franck Surdez. Le jeune attaquant neuchâtelois s'est engagé pour quatre ans et demi avec le club valaisan.

Franck Surdez (23 ans) s’est engagé avec le FC Sion pour une durée de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030, a annoncé vendredi le club valaisan, comme pressenti plus tôt dans nos colonnes.

L'attaquant neuchâtelois, formé à Xamax, a disputé 60 matchs avec La Gantoise récemment et a notamment pu découvrir la Conference League.

«Franck est un joueur offensif dynamique et polyvalent, capable de faire des différences par sa vitesse et sa percussion. Il arrive à un moment important de sa carrière et nous sommes convaincus que le FC Sion est l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau palier», explique Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion. «Son parcours, sa mentalité et son ambition correspondent parfaitement à ce que nous recherchons.»

De son côté, le nouvel attaquant sédunois se réjouit de ce nouveau défi: «Je suis très heureux de rejoindre le FC Sion. C’est un club avec une grande histoire et une identité forte. J’ai senti une vraie confiance de la part des dirigeants et j’ai hâte de débuter à Tourbillon pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs.»