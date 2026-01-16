DE
FR

Quatre ans et demi de contrat
Sion officialise l'arrivée de Franck Surdez

Comme pressenti, le FC Sion a officialisé ce vendredi l'arrivée de Franck Surdez. Le jeune attaquant neuchâtelois s'est engagé pour quatre ans et demi avec le club valaisan.
Publié: 18:14 heures
|
Dernière mise à jour: 18:15 heures
1/2
L'attaquant de 23 ans s'est engagé sur le long terme avec le FC Sion.
Photo: AFP
Blick Sport

Franck Surdez (23 ans) s’est engagé avec le FC Sion pour une durée de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2030, a annoncé vendredi le club valaisan, comme pressenti plus tôt dans nos colonnes.

L'attaquant neuchâtelois, formé à Xamax, a disputé 60 matchs avec La Gantoise récemment et a notamment pu découvrir la Conference League. 

«Franck est un joueur offensif dynamique et polyvalent, capable de faire des différences par sa vitesse et sa percussion. Il arrive à un moment important de sa carrière et nous sommes convaincus que le FC Sion est l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau palier», explique Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion. «Son parcours, sa mentalité et son ambition correspondent parfaitement à ce que nous recherchons.»

De son côté, le nouvel attaquant sédunois se réjouit de ce nouveau défi: «Je suis très heureux de rejoindre le FC Sion. C’est un club avec une grande histoire et une identité forte. J’ai senti une vraie confiance de la part des dirigeants et j’ai hâte de débuter à Tourbillon pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs.»

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
FC Bâle
19
8
32
5
FC Sion
FC Sion
19
6
30
6
Young Boys
Young Boys
19
0
29
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
19
1
24
8
FC Zurich
FC Zurich
19
-7
24
9
FC Lucerne
FC Lucerne
19
0
21
10
Servette FC
Servette FC
19
-7
20
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
FC Winterthour
19
-29
10
Tour final
Tour de relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus