Remplaçant au coup d'envoi, Ibrahim Bah Mendes a déchiré la défense de Vaduz dès son entrée en jeu dimanche (2-2). Son entrée fracassante n'a pas permis au LS de s'imposer, mais elle lui a permis de s'illustrer. Au point de bousculer la hiérarchie? Ludovic Magnin ne dit pas non.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un but et une passe décisive! Le bilan est plus que satisfaisant pour Ibrahim Bah Mendes ce dimanche face à Vaduz, surtout en prenant en considération que l'ailier vaudois de 20 ans a débuté sur le banc, d'où il est sorti à la 56e pour déchirer la défense du FC Vaduz.

Une entrée fracassante

Sur son premier but, il a déclenché son appel en profondeur au bon moment et a joliment trompé le gardien d'un pointu bien senti (68e, 1-0). Et sur le 2-0 de la 81e, il a tout fait juste avant de décaler Olivier Custodio. Le LS ne s'est certes pas imposé ce dimanche, mais l'entrée du percutant ailier a été l'étincelle qui a permis au onze de Ludovic Magnin d'enfin se montrer dangereux dans cette rencontre de bas de tableau.

L'entraîneur du LS a d'ailleurs complimenté son jeune ailier, lui qui apprécie particulièrement de jouer en 4-3-3 et a donc besoin de joueurs de couloir percutants. «Ibra est très bien entré. Il a de grandes qualités pour être joker et il l'a montré.» Est-ce à dire que le Vaudois est condamné à rester sur le banc durant la première période de tous les matches, comme Adrian Kunz ou Frédéric Chassot à l'époque, tant il se montre décisif en entrant? La réponse de Ludovic Magnin est un grand non. «Aujourd'hui, il ne lui manque pas grand chose pour être titulaire.»

Un pas vers une place de titulaire?

Si «IBM» a autant convaincu ce dimanche, bien au-delà de ses deux contributions décisives, son entrée percutante vient aussi souligner, en creux, l'apathie des deux titulaires Enzo Molebe et Nathan Butler-Oyedeji, lesquels se sont montrés bien timorés offensivement. «Je n'utiliserais pas le terme 'timorés', je le trouve injuste», a contré Ludovic Magnin. «Ils ont beaucoup défendu, leur attitude a été très bonne. Mais c'est vrai qu'offensivement, ils ont été plus discrets.»

Au point que l'un des deux doive prendre place sur le banc au coup d'envoi samedi prochain à la Praille? A voir. Ludovic Magnin ne prendra de toute façon pas sa décision en début de semaine, lui qui avait indiqué après son premier match à Grasshopper avoir choisi de titulariser Karim Sow contre son avis initial grâce à ses bonnes séances d'entraînement. Le credo du coach est limpide: les joueurs doivent sentir qu'une place se gagne (ou se perd...) à l'entraînement.

Qu'en pense le principal intéressé? A 20 ans, pas question de mettre la pression sur son entraîneur. «Pour moi, tous les ailiers actuellement sont en forme. Du coup, ce sera la décision du coach et je la prendrai positivement, quel que soit le choix qu’il fera», a-t-il répondu, interrogé à ce sujet par Blick à l'issue de son festival face à Vaduz. Pas un mot de travers, mais la satisfaction du devoir accompli en dynamitant la partie en à peine trente minutes.

Un peu de satisfaction personnelle, mais pas trop

«Je suis assez content de ce que j'ai pu produire sur le plan individuel. J’ai essayé d’apporter tout ce que je pouvais en sortant du banc, je devais faire la différence avec mes jambes fraîches. Je suis plutôt satisfait de ce que j'ai montré, mais avec un petit goût amer quand même, parce que je pense que la victoire nous aurait fait du bien», a-t-il enchaîné, lui qui apprécie forcément le fait que son nouvel entraîneur apprécie jouer avec des ailiers et leur accorde sa confiance.

«J'aime bien déborder, apporter ma vitesse, jouer en un contre un. Je pense que c'est un poste qui me correspond plutôt bien», a-t-il expliqué, en référence au fait qu'il ait dû parfois jouer au poste de piston dans le 3-4-3 de Luka Elsner. Avec le coach slovène, il a pu débuter quatre matches, ce qui n'est pas rien, et sa performance face à Vaduz pourrait semer le doute dans l'esprit de Ludovic Magnin.

Il reste tout de même une question: son geste sur le 1-0 était-il parfaitement maîtrisé ou a-t-il eu une part de réussite? «Au début, j'ai pensé à centrer, mais j'ai vu que c'était du 50-50 au centre. Après, j'ai vraiment cherché à marquer, promis. Je me suis dit: un pointu et ça passe!» Bien vu!