Après le départ de Peter Zeidler, les Sauterelles sont à la recherche d’un nouvel entraîneur. Blick passe en revue les trois candidats les plus en vue et un outsider.

Florian Raz

Alors que Blick plaçait Peter Zeidler en deuxième position de son classement des entraîneurs dont le poste était le plus menacé avant le début de la saison, l’Allemand s’y opposait encore avec véhémence. Il ne voyait aucune menace pour son poste dans l’arrivée de nouveaux propriétaires à Grasshopper. Bien au contraire: il se considérait comme la solution idéale pour le Bridge Football Group. Neuf matches plus tard, GC est pourtant à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Dries Boussatta, responsable sportif du groupe, est basé aux Pays-Bas. Malgré cela, plusieurs éléments laissent actuellement penser qu’aucun entraîneur néerlandais ne prendra les commandes de GC, même si plusieurs techniciens de ce pays sont bien connus dans notre championnat. Blick cite les trois candidats les plus en vue ainsi qu’un outsider.

Fabio Celestini (50 ans)

L’entraîneur vaudois, deux fois champion de Suisse, figurerait en tête de liste. Depuis son licenciement du CSKA Moscou en mai, Fabio Celestini est de nouveau sur le marché. Des rumeurs persistantes l’ont également envoyé à Getafe, sans que cela ne se concrétise.

Avantages: Fabio Celestini connaît bien le championnat suisse. Il a remporté des titres avec Bâle et Lucerne, démontrant ainsi qu’il est capable de réussir.

Inconvénients: Le technicien lausannois n’est pas réputé pour être facile à vivre. Son choix de rejoindre Moscou pendant la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine a également suscité des interrogations sur le plan moral.

Dalibor Stevanovic (41 ans)

Le Slovène est actuellement en tête de la Challenge League avec le Stade Lausanne-Ouchy. La saison dernière, il avait infligé aux Sauterelles une défaite particulièrement douloureuse en demi-finale de la Coupe Suisse.

Avantages: Avec Stade Lausanne-Ouchy, Dalibor Stevanovic pratique un football axé sur un pressing intense, qui porte ses fruits. Au cours de sa carrière de joueur professionnel dans neuf pays, il a appris plusieurs langues, dont l’anglais, le français et l’espagnol.

Inconvénients: Le Stade Lausanne-Ouchy est son premier poste d’entraîneur principal. L’allemand fait partie des langues qu’il maîtrise le moins bien. Un rachat de son contrat avec le club vaudois serait probablement nécessaire.

Giorgio Contini (52 ans)

Originaire de Winterthour, Giorgio Contini a déjà entraîné Grasshopper de 2021 à 2023. À l’issue de son mandat, il avait décidé de ne pas prolonger son contrat, estimant notamment qu’il bénéficiait d’un soutien insuffisant de la part des propriétaires de l’époque.

Avantages: Il connaît le club et le championnat suisse. En tant qu’entraîneur adjoint de l’équipe nationale, il a également joué un rôle important dans la campagne européenne réussie de la Suisse en 2024. Lors de sa dernière saison à la tête de GC, son équipe s’était battue jusqu’au bout pour décrocher une place en Coupe d’Europe. Après son départ, le club a participé trois fois de suite aux barrages.

Inconvénients: Reste à savoir si Giorgio Contini souhaite à nouveau travailler avec un groupe étranger après son expérience avec le groupe chinois Fosun International. Il faudrait également mettre fin à son contrat, qui court encore avec Young Boys.

Ricardo Moniz (62 ans)

Le Néerlandais a récemment occupé le poste d’entraîneur principal du FC Zurich. Il est actuellement sous contrat avec le club slovaque de Trencin, mais serait, selon certaines sources, intéressé par un retour en Suisse.

Avantages: Ricardo Moniz a déjà travaillé à GC comme entraîneur des jeunes. Il possède donc une expérience dans la formation des jeunes joueurs. Vers la fin de son passage au FCZ, il était presque devenu un havre de paix au sein d’un club particulièrement agité.

Inconvénients: Ses débuts comme entraîneur du FCZ ont été pour le moins tumultueux, avec notamment un épisode au cours duquel le père d’un joueur lui avait lancé un parapluie. Ce n’est pas un hasard, selon Blick, si la durée moyenne de ses mandats ne dépasse pas neuf mois.