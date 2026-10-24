Gerardo Seoane ne pourra pas coacher YB samedi

L’entraîneur de Young Boys ne pourra pas diriger son équipe ce samedi soir (20h30) au Wankdorf. Hospitalisé vendredi après avoir ressenti des vertiges et un malaise, il souffre d’une inflammation du nerf de l’équilibre de l’oreille interne.

ATS Agence télégraphique suisse

Young Boys devra se passer de son entraîneur pour la réception du FC Saint-Gall, ce samedi soir à 20h30. Gerry Seoane (47 ans) suivra la rencontre à domicile, devant sa télévision, après avoir été hospitalisé vendredi à la suite de vertiges et d’un malaise.

Les examens effectués à l’hôpital ont révélé une inflammation du nerf vestibulaire, situé dans l’oreille interne et impliqué dans le maintien de l’équilibre. Le technicien bernois a pu quitter l’établissement samedi après-midi et se trouve sur la voie du rétablissement.

Selon les informations communiquées par YB, son retour au travail au stade du Wankdorf est envisagé au cours de la semaine prochaine.

En son absence, Matteo Vanetta assurera les fonctions d’entraîneur principal face aux Brodeurs. L’adjoint sera épaulé par Patrick Schnarwiler et l’ensemble du staff bernois.