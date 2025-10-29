DE
Gaoussou Diakité décevant
Voici les notes du Lausanne-Sport face au Servette FC

Le Lausanne-Sport s'est incliné face au Servette FC mercredi dans le premier derby lémanique de la saison (1-3). Voici les notes des joueurs vaudois, selon nos envoyés spéciaux.
Publié: 29.10.2025 à il y a 53 minutes
|
Dernière mise à jour: 29.10.2025 à il y a 15 minutes
Écouter
Lausanne n'est pas parvenu à enchaîner face au Servette FC mercredi.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Bastien_Feller.png
Blick_Tim_Guillemin.png
Bastien Feller et Tim Guillemin

Qui a brillé et qui a déçu dans les rangs lausannois lors du derby lémanique face au Servette FC (1-3)? Découvrez les notes de nos envoyés spéciaux, sur une échelle de 1 à 6.

Lausanne-Sport

Karlo Letica 3

Bien dans son match avec un arrêt important en début de match sur un lob de Miroslav Stevanovic, le portier du LS est coupable d'une mésentente fatale avec Kévin Mouanga sur l'ouverture du score.

Brandon Soppy 4

Grosse activité du latéral droit français. S'il n'hésite pas à se projeter et à combiner avec ses coéquipiers, il fait preuve de trop de déchets dans le dernier tiers. Beaucoup de percussion et un bel esprit offensif.

Kévin Mouanga 3

Match solide du Français, dans la lignée de ses dernières prestations. Il partage toutefois avec son gardien le poids de l'erreur sur l'ouverture du score genevoise.

Karim Sow 4

Heureux en première mi-temps pour une main non sifflée dans sa surface de réparation, le défenseur central, solide ce mercredi, mais averti, sort à l'heure de jeu.

Morgan Poaty 4

Après un début de match compliqué défensivement, le latéral se montre progressivement sur le plan offensif. Un bon match pour le Français qui a sans doute gagné des points dans son duel à distance avec Sékou Fofana.

Olivier Custodio 4

Comme toujours très important pour le LS au milieu de terrain par son intelligence de jeu. Très disponible, il ne parvient cependant pas à peser offensivement. Il a enchaîné les kilomètres.

Jamie Roche 5

Très précieux à mi-terrain pour le LS, il récupère de nombreux ballons. Son abnégation mène à l'égalisation de Beyatt Lekoueiry. Un état d'esprit exceptionnel.

Nicky Beloko 3

Match discret de la part du milieu lausannois qui s'est moins mis en évidence que face à YB et Bâle. Lui aussi averti, il sort à la 65e.

Beyatt Lekoueiry 4

Première période compliquée offensivement pour le milieu qui fait preuve de beaucoup de maladresse dans la dernière passe. Meilleur en deuxième période, il inscrit le but du 1-1.

Gaoussou Diakité 3

L’artiste malien a fait parler sa magie en première période, mais a globalement livré une prestation insuffisante en regard de son talent.

Theo Bair 4

Match frustrant pour l'attaquant du LS. Combatif et disponible, il peine à combiner avec ses milieux comme lors des derniers matches. Il bute sur Joël Mall de la tête à la fin de la première période.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
11
10
25
2
FC St-Gall
FC St-Gall
11
12
21
3
FC Bâle
FC Bâle
11
7
21
4
FC Sion
FC Sion
11
4
18
5
Young Boys
Young Boys
10
-1
17
6
FC Lucerne
FC Lucerne
10
1
14
7
Servette FC
Servette FC
11
-2
14
8
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
9
FC Zurich
FC Zurich
11
-6
13
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
11
3
12
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
10
-4
9
12
FC Winterthour
FC Winterthour
11
-21
3
Tour final
Tour de relégation
