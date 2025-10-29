Servette l'emporte à Lausanne au terme d'un derby haletant

Les Grenat ont remporté le derby lémanique (3-1) ce mercredi à Lausanne, en passant devant leur rival lémanique au classement qui plus est. Une belle affaire pour les Genevois au terme d'un derby plus intense que flamboyant.

Servette a tout gagné ce mercredi: le derby lémanique, les trois points, et les Grenat passent devant le LS au classement. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Une pluie battante, une atmosphère électrique en tribunes et la suprématie lémanique en jeu: bienvenue à LS-Servette, disputé devant 7051 spectatrices et spectateurs ce mercredi, un chiffre décevant qui s'explique par la météo, l'horaire tardif un soir de semaine et, sans doute aussi, la tenue de la rencontre entre le LHC et Davos devant 9600 fans à quelques kilomètres de là. Qu'importe: le spectacle était sur le terrain et dans les tribunes à la Tuilière ce soir et, autant le dire, ce derby a été aussi disputé que rythmé.

Pas un sommet du jeu, mais du coeur et de l'intensité

Il n'a pas atteint des sommets footballistiques et Johan Cruyff et Diego Maradona ne se sont sans doute pas donné rendez-vous au paradis du football pour assister à cette rencontre. Par contre, les deux équipes ont mis l'intensité et le coeur nécessaires. Et à la fin, ce sont les Genevois qui l'ont emporté et qui passent devant leur adversaire du jour au classement, ce qui donne encore un peu plus de relief à leur victoire.

Servette avait renforcé le milieu

Servette a commencé fort dans ce derby, mettant une grosse pression sur le but de Karlo Letica. Jocelyn Gourvennec avait opté pour un milieu de terrain renforcé avec Lamine Fomba, Timothé Cognat et David Douline, dans la lignée de la deuxième mi-temps convaincante face à Lugano dimanche. Lausanne subissait clairement en début de match et relevait la tête aux environs du quart d'heure. Gaoussou Diakité commençait à faire parler sa magie, Theo Bair sa puissance et Servette comprenait enfin pourquoi et surtout comment ce LS avait pu en passer cinq à Bâle et à YB lors des deux dernières rencontres à la Tuilière.

Servette débute mieux la partie

Les Genevois défendaient cependant très bien, n'effectuant aucune erreur individuelle, un mal qui les a trop plombés récemment. Cohérents, solides, les Grenat se montraient eux aussi dangereux par séquences, notamment grâce à leur côté droit où Loun Srdanovic et Miroslav Stevanovic faisaient passer plusieurs frissons dans la défense lausannoise. De l'autre côté, une frappe de Gaoussou Diakité et une tête de Theo Bair inquiétaient successivement Joël Mall, sans parvenir à le tromper.

Theo Bair et Dylan Bronn se sont livré un grand duel ce mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Jocelyn Gourvennec a été contraint de procéder à un changement avant la pause, Loun Srdanovic, très convaincant pendant la première demi-heure, devant céder sa place à la 41e. L'entraîneur du SFC décidait de faire entrer Giotto Morandi au poste d'ailier gauche, Lilian Njoh descendant d'un cran. Bradley Mazikou, lui, prenait la position de latéral droit, comme cela lui arrive désormais régulièrement.

Penalty ou pas pour la main de Karim Sow?

Dans l'enchaînement a eu lieu une scène litigieuse, Karim Sow touchant clairement le ballon de la main sur un tir de Florian Ayé. Penalty? Anojen Kanagasingam estimait que non, et la VAR ne venait pas le déjuger. A l'arrêt de jeu suivant, l'arbitre s'en allait discuter avec Steve Rouiller, lui expliquant que la main du défenseur lausannois se trouvait dans une position naturelle et que, dès lors, le tir étant à bout portant, ou disons pas à longue rangée, le penalty ne se justifiait pas. Un argument entendable, mais la scène pourrait faire parler dans les prochaines heures. 0-0 à la pause, quoi qu'il en soit, et un score de parité pour tout dire assez logique au vu du rapport de force durant ces quarante-cinq premières minutes.

Florian Ayé ouvre la marque, Beyatt Lekoueiry lui répond

La première période débutait par un show pyrotechnique de chaque côté du terrain et c'est dans un brouillard de fumigènes que Florian Ayé pouvait ouvrir la marque à la 49e avec pas mal de réussite et de sens du but. Servette était virtuellement devant son adversaire du jour au classement, mais cette situation n'allait pas durer puisque Beyatt Lekoueiry, là aussi après un contre favorable, pouvait enrouler sa frappe du gauche et égaliser à 1-1 (57e).

Olivier Custodio félicite Beyatt Lekoueiry: le Mauritanien vient d'égaliser à la 57e d'une frappe enroulée. Photo: keystone-sda.ch

Lausanne se créait une belle occasion dans la foulée, juste devant son très bruyant kop, mais Joël Mall repoussait en corner la frappe de Brandon Soppy après une belle remise de Theo Bair. Dans l'enchaînement, Peter Zeidler procédait à sa première session de changements en faisant entrer Florent Mollet et Bryan Okoh poste pour poste pour Nicky Beloko et Karim Sow.

Servette prenait l'avantage à la 75e avec un coup-franc excentré joué à deux entre Giotto Morandi et Lilian Njoh. Le centre du latéral gauche français était dévié par... le latéral gauche lausannois Morgan Poaty dans le but de Karlo Letica. Les Grenat repassaient devant! Ils assuraient même la victoire dans les arrêts de jeu grâce à Samuel Mraz, entré en jeu pour Florian Ayé dix minutes plus tôt.

Lausanne et Servette rejouent samedi déjà

Lausanne se déplace samedi à 20h30 au Letzigrund pour y affronter le FC Zurich, tandis que Servette sera le même jour à 18h à la Schützenwiese de Winterthour.