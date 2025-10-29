Lausanne se reprend face au leader davosien

Au lendemain de sa lourde défaite à Bienne (6-1), le Lausanne HC s'est défait du HC Davos à domicile. Ce succès permet aux Lions de reprendre la deuxième place au classement.

Austin Czarnik a inscrit le 3-1. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Après avoir été giflé la veille à Genève, la rencontre n'aurait pas pu mieux commencer pour le HC Davos. Les Grisons, qui ont profité de dormir sur les bords du Léman mardi soir, ont pris l'avantage dès la deuxième minute déjà. En supériorité numérique, les joueurs de Josh Holden ont profit d'un Connor Hughes peu à son avantage pour ouvrir le score. C'est Lukas Frick, ancien de la maison vaudoise, qui a fait trembler les filets en premier (2e, 0-1).

Cette entame de match parfaite n'a pas forcément dérangé les Vaudois qui sortaient d'une lourde défaite à Bienne mardi soir (6-1). Dominik Kahun (5e) est passé tout proche de l'égalisation, mais le gardien Luca Hollenstein a tenu bon (5e). Il n'a par contre rien pu faire sur l'échappée de Théo Rochette quelques minutes plus tard. Le No 90 a dû s'y reprendre à deux fois pour égliser (12e, 1-1).

En fin de première période, le HCD n'est pas passé loin de reprendre l'avantage. Simon Knak (15e), Matej Stransky ou Adam Tambellini (16e) et encore Simon Knak (18e) se sont tous heurtés à un très bon Connor Hughes devant le filet lausannois.

Après cette fin de tiers compliquée, le Lausanne HC a livré un second tiers largement plus enlevé. Et c'est de manière totalement méritée que le défenseur Erik Brännström a pu inscrire le 2-1 d'un plomb dont il a le secret dans la lucarne adverse (29e, 2-1). Les hommes de Geoff Ward sont passés tout proches du 3-1 puisque le Finlandais Ahti Oksanen a allumé la barre transversale d'un tir puissant cinq minutes plus tard. Les Vaudois auraient pu (et même mérité) de faire le break avant la deuxième pause. Drake Caggiula s'est retrouvé en position favorable, mais il s'est heurté à un bon Luca Hollenstein (35e).

Alors que le HCD bénéficiait d'un power-play en toute fin de période, ce sont les joueurs locaux qui en ont profité. Sur un contre, Austin Czarnik a pu se présenter seul face au gardien grison. L'ailier droit américain (qui joue au centre à Lausanne) n'a pas manqué la cible et a permis au LHC de faire le break avant la pause (3-1). À la 53e, Valentin Nussbaumer n'a laissé aucune chance à Connor Hughes en supériorité numérique. Le Jurassien du HCD a permis à son équipe de revenir à 3-2.

En fin de rencontre, le LHC a tenu bon face aux assauts grisons. Au classement, le LHC reprend ainsi la deuxième place derrière les Grisons et juste devant Rapperswil.