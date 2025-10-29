Rilind Nivokazi, la récompense de la persévérance

Avec un doublé face à Saint-Gall, Rilind Nivokazi a enfin été récompensé de ses efforts. Soutenu sans relâche par Didier Tholot, l’attaquant kosovar du FC Sion prouve qu’il est bien l’un des plus jolis coups du mercato suisse.

Rilind Nivokazi a inscrit un doublé face à Saint-Gall mardi soir. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

«Aujourd'hui, si tu n'as pas un bon gardien et un bon attaquant, tu ne fais pas forcément de très bons résultats», relève logiquement Didier Tholot après la victoire de son FC Sion face à Saint-Gall mardi (3-2). En ce début de saison, le coach sédunois peut justement se réjouir d'avoir les deux avec Anthony Racioppi dans les cages et Rilind Nivokazi à la pointe de l'attaque.

Face aux Brodeurs, les deux se sont illustrés dans leur style. Le portier genevois a fait les arrêts qu'il fallait, notamment devant Aliou Balde à la 23e. Quant à l'attaquant kosovar, il a fait trembler les filets à deux reprises, mettant un terme à une attente de cinq matches. Un temps qui a dû sembler très long au numéro 33, qui n'a toutefois pas été décevant lors de ses prestations.

Deux buts comme juste salaire

Rilind Nivokazi se trouvait simplement dans une de ces phases où la réussite fuit l'attaquant. À l'image de son match face à Grasshopper, au Letzigrund, où le poteau du but de Justin Hammel tremble peut-être encore après sa frappe. Face à Thoune, il se procurait les meilleures occasions de son équipe, manquant de peu d'inscrire une superbe reprise de volée.

L'attaquant de 25 ans a le mérite de ne jamais abandonner, de toujours travailler pour l'équipe et de se créer des occasions grâce à son sens du placement. Choses qui ne vont de loin pas de soi. Malchanceux face à GC, il obtenait tout de même le penalty du 1-0 et donc de la victoire du FC Sion. Tout comme face à Saint-Gall dans un premier temps, avant de finalement faire trembler les filets. En suivant bien une action de Théo Berdayes pour profiter du rebond laissé par Lawrence Ati Zigi, puis en coupant bien un centre compliqué de Nias Hefti au premier poteau. Un but remarquable dans sa construction. Talonnade d'Ilyas Chouaref pour le latéral, puis un déplacement très intelligent de l'attaquant dans la surface, alors qu'il se trouvait seul face à trois défenseurs saint-gallois.

«Il le mérite»

De quoi laisser exploser sa joie. Mais aussi de la partager. À peine le ballon entré dans le but sur sa première réussite, le numéro 33 a lancé un sprint en direction du banc valaisan. Et après avoir trouvé Didier Tholot du regard, il a foncé sur lui, pour le prendre dans ses bras et même le soulever. La scène était belle, et traduisait là un soulagement énorme. «Il m'a dit tout à l'heure qu'il est content car il me rend la confiance que je lui donne», commente le Bordelais en conférence de presse, sourire sur les lèvres, assurant qu'il n'a jamais pensé à mettre son attaquant de côté malgré son manque de réussite.

L'image est belle: Didier Tholot et Rilind Nivokazi fêtent ensemble le but du 2-1 pour Sion. Photo: keystone-sda.ch

«C'est le genre de joueur que, même s'il ne marque pas malgré des occasions, tu ne l'enlèves pas», ajoute Didier Tholot, ravi d'avoir vu Rilind Nivokazi inscrire un doublé, portant son total à cinq cette saison. «Il le mérite.»

Face à Thoune samedi, le FC Sion sait qu'il pourra compter sur son roc offensif, lequel s'avère toujours plus être l'un des plus beaux coups du mercato estival en Suisse.