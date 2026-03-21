Le FC Sion peut assurer sa place dans le top 6

Le FC Sion, qui accueille St-Gall à 20h30, a l'occasion d'assurer définitivement sa place dans le top 6 (Championship Group). Les Valaisans restent sur un succès au Letzigrund face à Zurich. Les joueurs de Didier Tholot pointent au 5e rang, à égalité avec Young Boys avec une marge de 9 unités sur Lucerne et Lausanne à trois matches de la séparation en deux groupes.
Condamné au Relegation Group, le Servette FC reçoit pour sa part Grasshopper à 18h. Les Grenat n'ont désormais plus qu'un objectif, assurer au plus vite le maintien. Enfin, le leader Thoune se déplace à Zurich pour y affronter à 18h également le FCZ, 10e du classement à 2 points de Servette. Les Thounois abordent cette journée avec 16 longueurs d'avance sur leur dauphin St-Gall et 21 sur Lugano (3e).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
30
38
71
2
FC St-Gall
30
23
55
3
FC Lugano
30
10
50
4
FC Bâle
30
6
49
5
FC Sion
30
9
45
6
Young Boys
30
5
45
7
FC Lucerne
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zurich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zurich
30
-18
24
12
FC Winterthour
30
-46
19