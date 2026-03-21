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Matches romands ce soir
Le FC Sion peut assurer sa place dans le top 6

Les trois premiers matches de la 31e journée de Super League figurent au programme samedi. Deux clubs romands sont en lice: Sion et Servette.
Publié: 07:49 heures
Le FC Sion de Didier Tholot peut assurer sa place dans le top 6 samedi.
Photo: Claudio Thoma
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ATS Agence télégraphique suisse

Le FC Sion, qui accueille St-Gall à 20h30, a l'occasion d'assurer définitivement sa place dans le top 6 (Championship Group). Les Valaisans restent sur un succès au Letzigrund face à Zurich. Les joueurs de Didier Tholot pointent au 5e rang, à égalité avec Young Boys avec une marge de 9 unités sur Lucerne et Lausanne à trois matches de la séparation en deux groupes.

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Condamné au Relegation Group, le Servette FC reçoit pour sa part Grasshopper à 18h. Les Grenat n'ont désormais plus qu'un objectif, assurer au plus vite le maintien. Enfin, le leader Thoune se déplace à Zurich pour y affronter à 18h également le FCZ, 10e du classement à 2 points de Servette. Les Thounois abordent cette journée avec 16 longueurs d'avance sur leur dauphin St-Gall et 21 sur Lugano (3e).

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
30
38
71
2
FC St-Gall
FC St-Gall
30
23
55
3
FC Lugano
FC Lugano
30
10
50
4
FC Bâle
FC Bâle
30
6
49
5
FC Sion
FC Sion
30
9
45
6
Young Boys
Young Boys
30
5
45
7
FC Lucerne
FC Lucerne
30
2
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
30
-4
36
9
Servette FC
Servette FC
30
-8
33
10
FC Zurich
FC Zurich
30
-17
31
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
30
-18
24
12
FC Winterthour
FC Winterthour
30
-46
19
Tour final
Tour de relégation
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