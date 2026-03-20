Plus que quelques journées avant que la Super League ne soit scindée en deux. Blick vous explique les spécificités du «Championship Group» et du «Relegation Group».

Carlo Emanuele Frezza et Alexander Hornstein

La saison en cours est déjà la troisième à appliquer le modèle écossais. Le championnat va donc se séparer en deux groupe. Blick t'explique ici ce que cela signifie concrètement.

Comment se déroule le championnat?

Le championnat, qui a débuté le 25 juillet, se déroule en deux phases. Dans la première, chaque club dispute 33 matches. À l'issue de cette première phase – le 12 avril 2026 – les douze équipes seront réparties en un «Championship Group» (places 1-6) et un «Relegation Group» (places 7-12).

Que se passe-t-il lors de la deuxième phase?

Tout d'abord, toutes les équipes gardent leurs points récoltés lors des 33 premiers tours. Dans les deux groupes, chaque club affronte tous les adversaires du groupe, ce qui ajoute cinq matches supplémentaires. Les clubs du «Championship Group» jouent pour le titre de champion et pour les places en Coupe d'Europe. Les clubs du «Relegation Group» jouent contre la relégation, le dernier classé étant directement relégué et l'avant-dernier disputant un barrage (deux matches) contre le deuxième de Challenge League (le premier étant directement promu).

Quand la saison se termine-t-elle?

La dernière journée du «Relegation Group» (rangs 7-12) aura lieu le samedi 16 mai 2026. Dans le «Championship Group» (rangs 1-6), la 38e journée est prévu pour le dimanche 17 mai 2026.

Combien de journées et de matches y a-t-il au total?

La Super League compte 38 journées au total. Cela signifie qu'il y a 228 matchs sur l'ensemble du championnat. Deux autres s'y ajoutent en raison du barrage.

Quelle a été la durée de la pause hivernale?

Si l'année dernière, les douze clubs de Super Ligue ont eu cinq semaines de répit à Noël et au Nouvel An, ils n'en ont eu que quatre cette saison. Le dernier match de championnat en 2025 a eu lieu le 21 décembre, la deuxième partie de saison a été ouverte le 14 janvier 2026.

Pourquoi avoir choisi le modèle écossais?

En mai 2022, les clubs de Super League se sont prononcés en faveur d'une augmentation de la taille de la ligue. Ils souhaitaient une adaptation du mode de fonctionnement, afin de rendre la ligue plus attrayante. Dans un premier temps, ils étaient favorables à un mode play-off. Au dernier moment, ils ont changé d'avis et opté pour le modèle écossais. Des raisons financières expliquent tout cela. En adaptant le mode, les clubs espèrent que les soucis de relégation se feront plus rares.

Quelles sont les particularités de ce mode?

Comme la ligue est divisée en deux groupes après 33 tours, il se peut qu'après 38 matches, le septième ait plus de points au compteur que le sixième. Mais cela ne change rien au classement final. Par exemple, en mai dernier, le FC Zurich a terminé la saison à la 7e place («Relegation Group») avec 53 points, mais est resté derrière le FC Lucerne, 6e («Championship Groupe») avec 52 points.

Les clubs ont un nombre de matches à domicile différent. Il est tout à fait possible de ne jouer qu'un seul match à domicile par saison contre certaines équipes (pour quatre duels). Cela peut avoir des conséquences financières. Il y a une différence entre jouer deux fois à domicile contre Lugano et une seule fois contre une équipe rivale, qui, comme chacun le sait, amènent beaucoup plus de fans. Selon la ligue, le nombre de matches à domicile devrait toutefois s'équilibrer sur plusieurs saisons.