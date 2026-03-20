«J'espère que Yann Sommer m'appellera bientôt»

Yann Sommer est la priorité du FC Bâle pour remplacer Marwin Hitz. David Degen attend désormais un signal clair du gardien suisse pour tenter de concrétiser l’opération.

Lucas Werder

Après s’être exprimé publiquement pour la première fois depuis des mois le week-end dernier, le président du conseil d’administration du FC Bâle, David Degen, s’exprime pour la première fois en détail sur la saison turbulente du club bâlois dans le podcast interne «Achzädreyenünzig».

David Degen sur les derniers résultats

«Je suis content que nous ayons pris trois points. La manière peut être discutée», déclare-t-il au sujet de la victoire à domicile contre Servette (3-1). L'ancien international a le sentiment qu’une légère tendance à la hausse est perceptible. Mais la défaite sans appel 0-3 contre Saint-Gall, le patron du FCB ne cherche pas non plus à l’embellir. «De tels matchs ne doivent pas nous arriver. Nous avons déjà eu plusieurs prestations inacceptables cette saison», affirme Degen. «Catastrophique est encore un euphémisme. Ça aurait pu faire 0-6. J’ai réfléchi à aller dans le vestiaire à la pause. Je serais rentré chez moi si je n’avais pas été invité par les Saint-Gallois.»

David Degen estime que le manque de mentalité pourrait aussi faire partie de la question de la qualité. Il a parfois le sentiment, chez certains joueurs, que cela leur est en partie égal lorsqu’un match est perdu.

Degen à propos de l'entraîneur Stephan Lichtsteiner

Concernant l’entraîneur, Degen ne laisse place à aucun doute. «Nous croyons à 100% en Steph», déclare-t-il. On peut certes discuter du moment du changement, «mais il y a eu des voix au sein de l’équipe qui se sont prononcées en faveur d’un changement». Degen révèle également qu’après la défaite à Salzbourg, avant-dernier match de Magnin, il avait déjà fait une croix sur une qualification pour la phase à élimination directe de l’Europa League.

Il met au crédit de Lichtsteiner d’avoir pris ses fonctions avant les trois matches importants contre Thoune, Plzeň et Saint-Gall. «Le fait que Steph se soit senti capable de relever ce défi montre son caractère», estime Degen. Les premiers signes de l’empreinte de Lichtsteiner seraient déjà visibles. «Il est intransigeant et ne s’arrête devant personne. Pour lui, seule la performance compte. Il est jeune et a le droit de faire des erreurs. Je pense qu’il est conscient qu’il doit, par exemple, s’améliorer dans le domaine de la communication.»

Degen sur la planification de l'effectif

Le président du conseil d’administration du FC Bâle ne comprend pas les critiques selon lesquelles le club aurait manqué l’occasion de recruter un nouvel attaquant en hiver. «Tant que j’aurai quelque chose à dire dans ce club, nous ne ferons pas des transferts juste pour en faire. Nous devons utiliser correctement chaque franc que nous gagnons», déclare-t-il. La stabilité financière du club est pour lui la priorité absolue.

«Il y aura beaucoup de changements», promet Degen en vue de la nouvelle saison. «Nous avons probablement commis des erreurs dans la composition de l’effectif et du staff. Nous devons les corriger. Nous voulons repartir à l’attaque!» Le Bâlois ne souhaite pas entrer dans le détail des transferts ratés. Mais il est clair, selon lui, que quelque chose ne fonctionne pas dans la structure de l’équipe.

Degen veut toutefois continuer à miser sur de jeunes joueurs talentueux venus de l’étranger. «Même si beaucoup ne veulent pas l’entendre, nous avons besoin de ces joueurs», affirme-t-il. C’est pourquoi il annonce que l’équipe de scouting sera fortement élargie cet été avec plusieurs recruteurs internationaux. Le poste nouvellement créé de directeur technique devra à l’avenir rendre compte directement au directeur sportif Daniel Stucki. «Nous devons être encore plus actifs sur le marché mondial», déclare Degen.

Le Bâle n'oublie toutefois pas les jeunes rhénans et regrette de ne pas en compter plus en première équipe. «Nous n’en avons pas assez. C’est pourquoi nous avons aussi procédé à des ajustements dans la formation. Nous devons avoir chez nous à Bâle les meilleurs joueurs suisses à l’âge de 13 ou 14 ans.»

Degen à propos du successeur de Hitz

Comme Marwin Hitz quittera le FCB cet été, les Bâlois ont besoin d’un nouveau gardien. Degen ne cache pas qui il aimerait voir dans les buts la saison prochaine: Yann Sommer. «J’espère qu’il appellera bientôt. Il est au courant et n’a qu’à donner un signal. Mais je ne sais pas si cela pourra se concrétiser», déclare le patron du club rhénan.

Comme Blick l’a rapporté la semaine dernière, un autre ancien gardien de la Nati, Jonas Omlin, est le candidat le plus réaliste pour succéder à Hitz. Degen le confirme, tout en laissant entendre qu’il préférerait recruter Sommer. Selon des informations sûres de Blick, le FCB s’est également intéressé par le passé à Anthony Racioppi, de Sion. Il y a même eu un contact entre le directeur sportif Stucki et l’entourage du gardien. Degen le nie toutefois.