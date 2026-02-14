Sion ferme son marché et regarde déjà vers l’été

Bastien Feller Journaliste Blick

L'hiver a été calme en Valais. Bien que le marché des transferts se ferme lundi en Suisse, le FC Sion ne bougera plus après avoir signé trois nouveaux joueurs: Simon Caillet, Franck Surdez et Ryan Kessler. «On a pris les joueurs dont on avait besoin. On a ajouté plusieurs variantes et possibilités à Didier Tholot avec Franck Surdez. De la profondeur avec Ryan Kessler au poste de latéral droit. Une piste qui était prioritaire», se félicite Barthélémy Constantin.

Concernant Simon Caillet, le projet est de faire de lui le futur numéro un sédunois. Côté départ, le club s'est séparé de Théo Bouchlarhem, parti à Étoile Carouge, Dinis Rodrigues, Gabriele Mulazzi et Belmar Joseph, prêtés au Portugal, en Italie et aux Etats-Unis. «Ce sont des joueurs qui ont besoin de temps de jeu, explique le directeur sportif sédunois. Belmar a également été prêté en vue de la Coupe du monde. Son sélectionneur a clairement dit que s'il obtenait du temps de jeu, il y aurait la possibilité qu'il soit sélectionné pour Haïti.»

«Il faudra faire un saut de qualité»

Didier Tholot sait donc avec quel groupe il terminera la saison et tentera de valider une place dans le top six, le grand objectif du FC Sion cette saison. «On doit continuer de grandir et d’évoluer comme club. On est à mi-chemin, sur le bon chemin», se réjouit Barthélémy Constantin, pour qui le travail ne s'arrête pas avec la fin de la présente fenêtre de transferts.

«On va continuer à planifier cet été», explique-t-il, avant d'en dire un peu plus. «Il ne faudra pas s’attendre à du chamboulement. L'objectif ne sera pas de brasser l’équipe, mais de faire un saut de qualité et d’expérience sur certains postes clés pour continuer notre feuille de route. Notamment pour mieux gérer certaines rencontres, comme on l’a vu lors de ces derniers matches. Avec un peu plus de malice et d'expérience, on aurait pu avoir quelques points en plus ou être dans les boules lors d'un tirage au sort.»

Quid de Didier Tholot?

Le directeur sportif sédunois compte également sur la progression naturelle de son groupe. «C'est important aujourd'hui de franchir cette étape et je sais aussi que les joueurs qui sont là, avec les bons et les mauvais moments, vont aussi prendre de l’expérience pour mieux gérer ces moments.»

La direction sportive devra également prendre une décision concernant le jeune Winsley Boteli, prêté par le Borussia Mönchengladbach. «Il y a une option d'achat dans le contrat. On compte sur lui et on est tous convaincus qu’il doit encore faire une année chez nous pour pouvoir exploser et arriver à utiliser pleinement ses capacités. Reste à voir comment l’option sera gérée. Mais on planifie avec l’idée de continuer avec lui», souffle Barthélémy Constantin, qui devra également plancher sur le poste d'entraîneur.

Didier Tholot, qui est parti pour remplir le troisième objectif qui lui a été confié, à savoir terminer dans le top six, est en fin de contrat en juin prochain. «On est très content de son travail. Ce serait se mentir de dire que ce n'est pas une discussion qui va arriver. Cela sera le thème des prochaines semaines. On se connaît bien assez pour savoir comment la discussion va se dérouler. Elle ne sera pas longue, mais on va se retrouver prochainement.» Le technicien bordelais connaîtra-t-il une quatrième saison consécutive en Valais? Affaire à suivre.