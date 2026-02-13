Ryan Kessler, doublure aujourd’hui, mais titulaire demain?

Bastien Feller Journaliste Blick

Il s’est fait attendre, mais il est là. Ryan Kessler, doublure annoncée de Numa Lavanchy, a été présenté vendredi au centre d’entraînement du FC Sion à Riddes. Les sourires étaient de mise, au lendemain du succès contre le FC Bâle à Tourbillon.

«Le match était très bon. C’était un match important pour nous. La victoire est positive. Nous avons été très dominants et n’avons pas concédé de grosses occasions. Devant, nous avons été efficaces», analyse simplement le nouveau défenseur valaisan qui se trouvait alors dans les tribunes et qui sera peut-être amené à faire ses débuts ce dimanche.

«Nous voulons qu'il devienne titulaire du FC Sion»

Didier Tholot devra en effet reconstruire sa défense pour affronter le leader de Super League puisque son axe central, composé de Kreshnik Hajrizi et de Jan Kronig, ne sera pas du voyage vers Thoune dimanche puisque suspendus. Le jeune Argovien se dit prêt, quoi qu'il arrive. «Je donnerai tout si j’obtiens ma chance. J’ai fait la préparation avec le FC Aarau et je suis prêt physiquement à 100%», assure-t-il, lui dont la polyvalence est une force.

«Il peut jouer défenseur central, mais il vient chez nous comme doublure de Numa Lavanchy», recadre Barthélémy Constantin, qui voit en sa dernière recrue un potentiel certain. «C’est un joueur avec une grande marge de progression, pour lequel nous avons préparé un plan clair de développement, parce que nous voulons qu’il devienne un titulaire du FC Sion à moyen terme. L'objectif est également de l’amener le plus haut possible. Il a une très bonne personnalité et il est extrêmement sérieux.»

Le FC Sion a pu compter sur ses représentants

En fin de contrat dans quelques mois, Ryan Kessler attisait forcément les convoitises après avoir réussi une belle première partie de saison avec Aarau (17 apparitions, 13 titularisations). Et le FC Sion a pu compter sur ses représentants, Winsley Boteli et Liam Chipperfield, pour rafler la mise. «Je les connais de l’équipe nationale. Nous avons échangé une fois et naturellement ils ont été très, très positifs à propos du FC Sion et m’ont peut-être un peu accompagné et influencé dans cette direction», confie l'Argovien de 20 ans, ajoutant avoir été conforté dans son choix par les parcours de Nias Hefti et de Jan Kronig.

«Ce sont de très bons exemples montrant qu’on peut venir de Challenge League ici et recevoir de la confiance, du respect, et bien se développer. Pour moi, en tant que jeune joueur, c’est aussi une très bonne opportunité.»