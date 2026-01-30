Barthélémy Constantin ne cache pas ses intentions avec Simon Caillet. En signant le gardien jurassien de 19 ans, le FC Sion veut en faire, à terme, son futur numéro un dans les buts.

Bastien Feller Journaliste Blick

«J’étais pour le FC Bâle en 2015, oui», sourit Simon Caillet lors de sa présentation officielle au FC Sion, vainqueur de la Coupe cette année-là. Le clin d’œil n’est pas anodin. Le Jurassien de 19 ans a été formé au FC Bâle dès les moins de 17 ans. Et le lien entre le club rhénan et le canton du Jura est connu. «C’est vrai qu’on est très rattachés à eux, c’est le voisin. Je suis né en 2006, j’ai grandi en suivant leurs grandes épopées européennes», glisse le gardien, prêté cet automne par Bâle à Concordia en 1re ligue et désormais lié au FC Sion par son premier contrat professionnel.

«Je suis très content qu’il nous rejoigne. J’aurais aimé que cela se fasse plus tôt, mais les circonstances ne l’ont pas permis», explique Barthélémy Constantin. «Nous lui offrons une vraie chance. À lui maintenant de continuer à travailler et de franchir ce pas en avant. C’est un garçon avec une marge de progression. Il débutera comme troisième gardien de la première équipe, en s’entraînant avec elle, et sera titulaire chez les M21. L’objectif est d’en faire, à terme, le gardien numéro un du FC Sion.»

Yann Sommer comme référence

Simon Caillet intègre ainsi un groupe de gardiens composé d’Anthony Racioppi, le numéro un, et de Francesco Ruberto. «Signer un contrat professionnel a toujours été un rêve. Pouvoir faire du football mon métier, c’est une étape importante. Mais il faut continuer à travailler pour faire durer l’aventure», se réjouit le Jurassien, conquis par ses premiers jours au centre d’entraînement de Riddes, au sein de ce qu’il décrit comme un «club historique». «J’ai été très bien accueilli par le groupe et le staff. Sur le terrain, l’intensité est différente, mais j’ai rapidement pris mes marques.»

Comment se définit-il comme gardien? «J’ai une forte personnalité dans le but. J’ai la chance d’être assez grand et de prendre beaucoup de place sur ma ligne. J’aime communiquer, donner des consignes claires pour me faire comprendre. Au pied, je me reconnais dans un football moderne, avec une volonté de jouer court et de participer à la relance.»

Inspiré par le parcours de Yann Sommer, Simon Caillet sait que la progression se fera étape par étape. «Ma priorité est de bien m’intégrer, de créer des liens avec les coéquipiers, de découvrir le cadre des M21 et de jouer régulièrement. C’est l’objectif principal. Ensuite, on verra.»