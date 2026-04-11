«On a beaucoup à gagner, nos adversaires beaucoup à perdre»

Le FC Sion joue encore un match de saison régulière, mais regarde déjà vers le tour final. Face au Lausanne-Sport, les Valaisans veulent rester dans le coup avant la course à l'Europe.

Bastien Feller Journaliste Blick

La saison régulière ne se terminera que dimanche, mais en Valais il n'est déjà question que du tour final. Ou presque. Le match dominical face au Lausanne-Sport est ainsi pratiquement passé au second plan ce vendredi dans la salle de presse du centre d'entraînement du FC Sion à Riddes.

«On avait deux matches bonus, on a bien réussi le premier, il faudra en faire de même avec le second», commence Didier Tholot, avant de rapidement basculer sur la course à l'Europe. Le Bordelais espère que cette 33e journée de championnat permettra à son équipe de se rapprocher de ses adversaires. «On ne rencontre pas de concurrents directs sur les deux derniers matches. Il y aura Bâle-Thoune et Zurich-Lugano samedi. Puis Servette, qui revient bien, joue YB dimanche», énumère le Bordelais, au fait du calendrier de chacun et surtout du classement.

«Nous avons beaucoup à gagner»

Mais ce discours n'aura servi à rien si son FC Sion ne prend pas les trois points dimanche à Tourbillon. «Si on fait notre travail, on peut être dans le coup», rappelle le coach du FC Sion, qui ajoute que le FC Sion n'aura rien à perdre lors du tour final. «Pour les équipes comme Bâle ou Lugano, leur objectif était clair dès le début de la saison: atteindre l’Europe. De notre côté, ce n’était pas le cas. Nous avons beaucoup à gagner, eux ont beaucoup à perdre.»

Face au Lausanne-Sport, une équipe en manque d’objectifs pour la fin de saison, mais qui assure ne pas être en vacances, le FC Sion s'attend à une adversité plus importante que lundi au Letzigrund, où il a facilement balayé Grasshopper (4-0). «C'est une équipe qui n'a rien à perdre, qui sera libre de tenter des choses. Ce sera un match difficile», annonce Baltazar Costa, méfiant. «Ils sont meilleurs que Grasshopper si on regarde le classement. Et leur dynamique n'est pas la même puisqu'ils ont gagné chez eux le week-end dernier», ajoute Didier Tholot, qui ne pourra pas compter sur Donat Rrudhani pour la réception des Vaudois.

Donat Rrudhani encore absent dimanche

L'international kosovar ne fera son retour dans le groupe qu'après la pause forcée par les demi-finales de Coupe de Suisse. Le staff sédunois devrait alors avoir à sa disposition l'ensemble du groupe. Une bonne chose avant d'aborder le sprint final, phase durant laquelle le FC Sion affrontera des équipes qui lui conviennent paradoxalement mieux par les espaces qu'elles peuvent lui laisser. «On s'aperçoit qu'on a encore de la difficulté face aux blocs bas», analyse le coach du FC Sion, qui espère terminer cette saison, qu'il savoure pleinement et qui pourrait être sa dernière, de belle manière. «Je trouve que l’amalgame de cette année est très bon. J’ai un très bon staff, qui s’entend super bien. L’ambiance des joueurs est très bonne. Le rapport avec mon président, avec Barth aussi, est très bon. C’est quand tout ça est réuni que tu peux avancer sereinement et faire des résultats.»

Reste donc à retranscrire encore un peu plus cette dynamique sur le terrain lors de cette fin de saison. En lâchant les chevaux pour ne pas avoir de regrets. «J'ai dit aux joueurs qu’on arrive dans un moment de la saison où il faut accepter d’être un peu plus désorganisé par moment. Tu dois peut-être amener un peu plus de monde dans la surface adverse. Même s’il faut être un peu plus en danger sur les transitions adverses.» Si Sion devait manquer un strapotin européen à la mi-mai, ce serait les armes à la main.