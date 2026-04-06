Sans forcer, Sion surclasse Grasshopper

Cinq tirs cadrés, quatre buts, le FC Sion a été clinique ce lundi à Zurich où il a facilement disposé de Grasshopper (4-0). Un succès précieux dans la course à l'Europe.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le top six en poche, le FC Sion annonçait en vouloir plus. C'est-à-dire: l'Europe. Et en l'emportant sans trop de difficulté ce lundi à Zurich (4-0), les Sédunois ont fait une très bonne opération en ce sens puisqu'ils reprennent deux points à Bâle et Young Boys, qui se sont quittés sur un 3-3 spectaculaire samedi.

Pauvre première période

Au Letzigrund, où les Valaisans ont vécu un cauchemar début février en Coupe de Suisse, la rencontre débutait de la meilleure des manières pour les visiteurs, qui ouvraient rapidement la marque grâce à une tête de Rilind Nivokazi (3e). L'attaquant, qui inscrivait là sa douzième réussite de la saison, était parfaitement servi au deuxième poteau par Franck Surdez. L'attaquant kosovar manquait ensuite de doubler la mise quelques minutes plus tard (9e).

Le top six en poche, le FC Sion annonçait en vouloir plus. C'est-à-dire: l'Europe. Et en l'emportant sans trop de difficulté ce lundi à Zurich (4-0), les Sédunois ont fait une très bonne opération en ce sens puisqu'ils reprennent deux points à Bâle et Young Boys, qui se sont quittés sur un 3-3 spectaculaire samedi.

Sion entrait très bien dans son match, mais ne parvenait ensuite pas à profiter des doutes zurichois pour augmenter son avance au tableau d'affichage. GC, devant 7089 spectateurs, sortait peu à peu de son système très défensif et provoquait quelques situations chaudes dans la surface sédunoise. L'une d'elles, au quart d'heure de jeu, débouchait même sur un appel de la VAR pour une faute de main de Kreshnik Hajrizi. Michèle Schmölzer appelait Fedayi San devant l'écran, mais ce dernier maintenait son verdict initial: pas de penalty.

Fin de match champagne

Sion rentrait ainsi au vestiaire, après une pauvre première période, avec son petit avantage et restait donc sous la menace d'un retour zurichois. La formation de Gernot Messner se montrait d'ailleurs très dangereuse dès le retour des vestiaires. Anthony Racioppi devait se détendre de tout son long pour empêcher une frappe d'Imourane Hassane, déviée coup sur coup par Michael Frey et Kreshnik Hajrizi, d'entrer (52e). Visiblement pas content du visage affiché par son équipe, Didier Tholot décidait de procéder à deux changements dans la foulée. Théo Berdayes et Liam Chipperfield prenaient les places de Franck Surdez et de Josias Lukembila, tous les deux peu en vue ce lundi.

Choix gagnant puisque Liam Chipperfield, bien servi par Ilyas Chouaref, inscrivait le deuxième but sédunois à la 66e minute. De quoi enterrer les espoirs de retour des Zurichois, mais surtout d'assurer les trois points à un FC Sion supérieur dans tous les domaines ce lundi. Ali Kabacalman marquait ensuite le troisième sur penalty, neuf minutes plus tard, puis Winsley Boteli aggravait la marque à la 90e minute. De quoi assurer aux Sédunois et à leurs fans un retour agréable en Valais.