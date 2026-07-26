Le mystérieux défenseur central que Sion attend

Bastien Feller Journaliste Blick

«Il est en approche. Il va arriver. Il n'y a rien d'autre à dire», commente Barthélémy Constantin dans les travées du Wankdorf, après la défaite du FC Sion face à Young Boys ce dimanche (4-2). L'identité du «il» en question reste inconnue. La certitude à son sujet est qu'il s'agit d'un défenseur central.

Le sujet de sa venue occupe les discussions en Valais depuis l'annonce, début juillet, de l'opération des adducteurs subie par Kreshnik Hajrizi. Seuls Noé Sow et Jan Kronig, l'autre titulaire indiscutable depuis l'été 2025, restent disponibles à ce poste. Bien peu pour une équipe qui aspire à se frayer un chemin vers la phase de ligue de la Conference League. Si le deuxième cité réalise un bon début de saison, dans la lignée de ses derniers mois, le premier nommé, dont le passage à Sion a été marqué par des hauts et des bas, se montre moins sûr.

Plusieurs dossiers chauds à gérer

S'il n'a rien eu à faire, ou presque, face aux Biélorusses jeudi en Azerbaïdjan (1-1), il a souffert dimanche à Berne, où l'impact et l'agressivité - dans le bon sens du terme - de Kreshnik Hajrizi ont parfois manqué. Le Français n'a, par exemple, remporté qu'un duel aérien sur sept. Surtout, il a laissé Samuel Essende filer pour redonner l'avantage à YB sur corner (3-2, 66e), avant de concéder un penalty pour une faute inutile sur Joël Monteiro (73e).

Le centre de l'ailier bernois était destiné au ramasseur de balle situé le long de la ligne de touche, mais le tacle de Noé Sow, qui n'est toutefois pas le seul à blâmer ce dimanche, a permis à Samuel Essende d'y aller de son doublé. Ces fautes sont-elles dues à la fatigue liée à l'enchaînement de deux rencontres en 72 heures? A un manque de repères, puisqu'il n'a connu que trois titularisations depuis novembre 2025? Difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est qu'une option supplémentaire pour Didier Tholot et son staff ne serait pas de trop.

Match face à Lucerne reporté?

À noter encore que Sion pourrait vivre une situation particulière début août. En cas de victoire jeudi à Tourbillon face au BATE Borisov lors du deuxième tour qualificatif, les Valaisans disputeraient au moins deux nouvelles semaines anglaises, avec à la clé un nouveau long déplacement en Arménie (FC Noah) ou en Moldavie (FC Zimbru Chișinău).

Mais la qualification de ce dernier pourrait avoir une incidence sur la deuxième journée de championnat et la réception de Lucerne. L'équipe valaisanne serait en effet engagée dès le mardi face aux Moldaves, au cas où plusieurs rencontres seraient prévues dans la capitale cette semaine-là en cas de qualification du Zimbru et du FC Petrocub, ce qui n'est pas encore d'actualité.

«Il faut déjà qu'on se qualifie et que Chisinau en fasse de même avant de penser à ça», coupe d'ailleurs Barthélémy Constantin, qui assure avoir pris les devants en cas d'éventuel report à organiser. Les prochains jours s'annoncent remplis de suspense.