Sion ramène un nul frustrant d'Azerbaïdjan

Dominateur mais imprécis, le FC Sion n'a arraché qu'un nul 1-1 face au BATE Borisov à l'aller de la Conference League. La qualification se jouera jeudi prochain à Tourbillon.

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion sera-t-il au rendez-vous du troisième tour qualificatif de la Conference League ? Si le score obtenu lors du match aller de sa double confrontation avec le BATE Borisov ne permet pas aux Valaisans d'aborder la manche retour avec un avantage, le terrain a donné quelques indications en leur faveur.

Comme par exemple la confirmation que cette formation biélorusse est prenable pour Didier Tholot et ses joueurs. Dominateurs sur une large partie de la rencontre, les Valaisans ne rentrent au pays sur un nul qu'en raison d'un manque de tranchant dans la surface adverse, face à un adversaire qui n'a pratiquement rien fait d'autre que de défendre bas.

Les Biélorusses surprennent le FC Sion

Sion se procurait la première occasion de la rencontre. Bien en jambes, Ilyas Chouaref manquait toutefois le cadre après un bon centre venu de la gauche (5e). Les Sédunois avaient la balle, et plutôt très largement (69 % à la pause), mais peinaient à trouver la faille dans une défense biélorusse regroupée devant sa surface et surtout composée de cinq joueurs.

Winsley Boteli parvenait tout de même à ouvrir la marque, mais la réalisation de l'attaquant était annulée à juste titre pour un hors-jeu (15e). 38 secondes plus tard, le BATE Borisov, et plus précisément Vladislav Varaksa, pouvait lui bien donner l'avantage aux siens. Trouvé côté gauche, le numéro 26 pouvait, sans être gêné, se réaxer et enrouler une frappe imparable pour Anthony Racioppi. Sion augmentait alors sa domination et voyait Danila Sokol stopper tant bien que mal une tentative d'Ali Kabacalman (27e).

Les Sédunois ont-ils été lésés par l'arbitre?

Les Sédunois réagissaient ainsi bien après l'ouverture du score, et manquaient d'évoluer à onze contre dix après que Milos Savocic décidait de ne pas sortir un carton rouge, qui paraissait pourtant clair, après le vilain pied dans la tête de Vladislav Yatskevich sur Jan Kronig (31e). Une situation litigieuse qui en appelait une autre deux minutes plus tard, lorsque le pied de Numa Lavanchy était shooté par un défenseur adverse dans les 16 mètres. La frustration montait dans le camp valaisan et les plus de 10 000 sièges libres en raison du huis clos permettaient de la faire ressentir dans les tribunes. Mais Winsley Boteli, après une récupération haute de Numa Lavanchy et une passe de Rilind Nivokazi, pouvait remettre le FC Sion à hauteur (42e).

La deuxième période débutait avec une énorme occasion pour les Biélorusses, Erick Puerto recevant le ballon alors qu'il se trouvait seul face à Anthony Racioppi. Mais la frappe de l'attaquant, alors tout juste entré en jeu, atterrissait dans les bras du portier sédunois, qui pouvait pousser un gros «ouf» de soulagement. Tout comme le reste de ses coéquipiers qui reprenaient ensuite leur nette domination.

Direction Berne, avant de recevoir le BATE

Winsley Boteli chauffait une nouvelle fois les gants du gardien du BATE Borisov (52e), avant que Didier Tholot ne procède à ses premiers changements dix minutes plus tard. Josias Lukembila et Liam Chipperfield prenaient les places de Franck Surdez (qui remplaçait lui-même Benjamin Kololli, blessé à l'échauffement) et de Winsley Boteli. Sion continuait à pousser et Rilind Nivokazi touchait le poteau (69e).

Les dernières minutes de la rencontre, jouées toujours dans la même configuration, voyaient Sion ne pas parvenir à doubler la mise. Tout se jouera donc à Tourbillon jeudi prochain, après un crochet par Berne ce dimanche pour la première journée de Super League (14h).