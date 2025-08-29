Didier Tholot: «Il ne faudra pas les laisser respirer»

Privé de compétition depuis plus de deux semaines, le FC Sion retrouve le terrain samedi face au champion bâlois. Didier Tholot veut transformer ce repos forcé en atout et compte sur ses hommes pour prolonger la belle dynamique du début de saison.

Didier Tholot et le FC Sion attendent Bâle de pied ferme samedi. Photo: Pius Koller

Bastien Feller Journaliste Blick

Le FC Sion retrouvera la compétition ce samedi en accueillant le FC Bâle. «Enfin», souffle-t-on dans le camp valaisan, qui n'a plus disputé de match officiel depuis son premier tour de Coupe de Suisse à Ajoie-Monterri le 15 août dernier (0-2). Une éternité, pour ne pas dire une anomalie, dans le football moderne. «On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que cette interruption soit la plus courte possible», indique Didier Tholot ce vendredi au centre d'entraînement du club.

Dans les faits, une confrontation interne a été mise en place. Avec du public. Détail qui a son importance. «Cela a permis de donner du temps de jeu à tout le monde. Jouer devant des spectateurs a permis de maintenir une belle intensité qui s'est maintenue durant au moins 75 minutes. Chose qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il n'y a personne», ajoute le Bordelais. Ce dernier s'avance donc sans crainte face au FC Bâle sur le plan physique de son équipe.

«Il ne faudra pas leur laisser le loisir de respirer»

Mercredi soir, le staff valaisan était bien évidemment devant le match des Rhénans à Copenhague, pour le compte des barrages de la Ligue des champions (défaite 0-2). Pensent-ils tirer un avantage de la situation? «Il n'y a pas de vérité. Ils ont disputé un match important avec une adrénaline spéciale puisqu'il y avait une qualification au bout. Ils se sont battus jusqu’à la fin de la rencontre et il y a eu un voyage. À nous de débuter de la meilleure manière possible pour les faire douter. Ils ont pris un coup sur la tête, il ne faudra pas leur laisser le loisir de respirer», affirme Didier Tholot, qui souhaite comme toujours se concentrer sur son équipe plutôt que sur l'adversaire.

Pas question donc de mettre l'accent sur Xherdan Shaqiri, l'homme à tout faire du FCB depuis un an. «Il y a aussi de la qualité à côté de lui. Mais mon équipe sera déjà concentrée sur elle-même. On a les qualités pour les faire douter et les regarder droit dans les yeux. On sait comment évoluer pour qu'il n'ait pas une liberté totale.»

Une absence en défense centrale et un jeu de la chaise musicale

Dès 20h30, ce samedi, les Sédunois chercheront à avoir la confirmation de leur bon début de saison. Didier Tholot souhaite même que ses joueurs rendent leur début de saison «très très bon» face au champion en titre. «Le football est un équilibre assez fragile. Il faut faire durer la série positive le plus longtemps possible. À nous de continuer sur ça. On peut avoir la confirmation de notre bon début de saison.»

Pour cela, le staff valaisan ne pourra pas encore compter sur Donat Rrudhani, arrivé ce vendredi à Sion. Ni sur Kreshnik Hajrizi, suspendu. Une absence de taille qui fera bouger les lignes. En effet, Noé Sow devrait quitter le milieu de terrain pour retrouver sa place en défense centrale aux côtés de Jan Kronig. Au milieu, c'est Baltazar, de retour à 100% dans le groupe après deux semaines passées seul pour une histoire de transfert, qui devrait lui retrouver sa place. «J’ai le loisir de pouvoir choisir. On est moins nombreux, on n'a pas un effectif pléthorique, mais on a une marge de manœuvre qui nous permet de concerner tout le monde du début à la fin», se félicite Didier Tholot.