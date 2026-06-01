Le FC Lausanne-Sport a trouvé son nouvel homme fort en nommant Luka Elsner à la tête de son équipe première. Le technicien slovène s'engage jusqu'en 2028 avec l'ambition de faire grandir le club vaudois.

Le FC Lausanne-Sport tient son nouvel entraîneur. Le club vaudois a officialisé la nomination de Luka Elsner à la tête de sa première équipe. Le technicien slovène de 43 ans, qui a grandi en France, s'est engagé jusqu'au 30 juin 2028.

Malgré son jeune âge, Luka Elsner possède déjà une solide expérience sur les bancs européens. Il a débuté sa carrière d'entraîneur en 2013 avec le NK Domžale, en Slovénie, avant d'enchaîner les défis au NK Olimpija, à Pafos FC, à l'Union Saint-Gilloise, à Amiens SC, au KV Courtrai et au Standard de Liège.

Une dernière expérience très positive

Sa dernière aventure avec Le Havre AC a particulièrement marqué les esprits. Sous sa direction, le club normand a décroché le titre de champion de Ligue 2 avant de réussir son maintien dans l'élite du football français lors de la saison suivante.

Pour le Lausanne-Sport, ce recrutement s'inscrit dans une volonté claire de poursuivre sa progression. «Nous sommes convaincus que Luka Elsner est l'homme idéal pour répondre à notre objectif: installer durablement le club dans le top 6 du football suisse et jouer un rôle important en Coupe de Suisse», explique Vincent Steinmann, CEO du LS. «Luka possède l'expérience, le leadership et la culture de la performance nécessaires pour nous permettre d'atteindre ces objectifs.»

Réputé pour sa rigueur, sa capacité à développer les jeunes talents et à bâtir des équipes solides défensivement, Luka Elsner correspond au profil recherché par la direction sportive lausannoise. «Il a démontré partout où il est passé sa capacité à faire progresser les joueurs individuellement tout en construisant des équipes compétitives collectivement», souligne Stéphane Henchoz, directeur sportif du club.

Séduit par le projet lausannois

Le principal intéressé se dit déjà séduit par le projet lausannois. «Je fonctionne beaucoup à l'humain. Dès mes premiers échanges avec la direction sportive et le CEO, j'ai ressenti de l'expertise, de l'enthousiasme et une vraie énergie positive autour du projet. J'ai immédiatement eu envie de travailler avec ces personnes et avec ce groupe de joueurs», confie-t-il.

Luka Elsner ne viendra pas seul à la Tuilière. Son compatriote Dejan Kopasić rejoint également le staff en tant qu'entraîneur assistant. Âgé de 42 ans, il a déjà collaboré avec Luka Elsner au NK Olimpija, à Pafos FC ainsi qu'au KS Cracovia.