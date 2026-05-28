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Crystal Palace a écrit mercredi soir l'une des plus belles pages de son histoire en remportant son premier trophée européen, la Conference League. Dans les rangs des Eagles se trouve Evan Guessand qui, lui aussi, a écrit une page historique de sa carrière et même du football européen.

Car en soulevant la C4 après le succès 1-0 face au Rayo Vallecano, l'international ivoirien est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter deux compétitions européennes au cours de la même saison. Comment? En ayant participé cet automne à l'Europa League avec Aston Villa (7 apparitions pour 2 buts, dont 1 face à Bâle). Et puisque les Villans ont remporté l'épreuve face à Freiburg, voici l'ancien attaquant du LS doublement décoré.

Passage marquant à Lausanne

Evan Guessand n'est resté qu'un an au Lausanne-Sport, lors de la saison 2020-2021, en prêt de l'OGC Nice, mais il a marqué les esprits. En 34 journées de Super League, l'attaquant a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives durant une saison qui a vu le LS terminer sixième.

Depuis, la carrière de l'Ivoirien, qui a découvert la sélection en 2024, a décollé. Après un prêt à Nantes et deux nouvelles saisons passées à Nice, Evan Guessand a pris, à l'été 2025, la direction de l'Angleterre et, plus précisément, de Birmingham, pour s'engager avec Aston Villa. Un transfert estimé à plus de 30 millions d'euros. Sans avoir vraiment convaincu, il a été prêté avec option d'achat à Crystal Palace en janvier.