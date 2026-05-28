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Deux clubs, deux trophées
Un ancien du Lausanne-Sport écrit l'histoire du foot européen

Ancien attaquant du Lausanne-Sport, Evan Guessand a écrit l’histoire mercredi soir. L’Ivoirien a remporté deux Coupes d’Europe lors de la même saison.
Publié: il y a 15 minutes
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Ancien du LS, Evan Guessand a marqué l'histoire du football européen.
Photo: Getty Images
Blick Sport

Crystal Palace a écrit mercredi soir l'une des plus belles pages de son histoire en remportant son premier trophée européen, la Conference League. Dans les rangs des Eagles se trouve Evan Guessand qui, lui aussi, a écrit une page historique de sa carrière et même du football européen.

Car en soulevant la C4 après le succès 1-0 face au Rayo Vallecano, l'international ivoirien est devenu le premier joueur de l'histoire à remporter deux compétitions européennes au cours de la même saison. Comment? En ayant participé cet automne à l'Europa League avec Aston Villa (7 apparitions pour 2 buts, dont 1 face à Bâle). Et puisque les Villans ont remporté l'épreuve face à Freiburg, voici l'ancien attaquant du LS doublement décoré.

Passage marquant à Lausanne

Evan Guessand n'est resté qu'un an au Lausanne-Sport, lors de la saison 2020-2021, en prêt de l'OGC Nice, mais il a marqué les esprits. En 34 journées de Super League, l'attaquant a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives durant une saison qui a vu le LS terminer sixième.

Depuis, la carrière de l'Ivoirien, qui a découvert la sélection en 2024, a décollé. Après un prêt à Nantes et deux nouvelles saisons passées à Nice, Evan Guessand a pris, à l'été 2025, la direction de l'Angleterre et, plus précisément, de Birmingham, pour s'engager avec Aston Villa. Un transfert estimé à plus de 30 millions d'euros. Sans avoir vraiment convaincu, il a été prêté avec option d'achat à Crystal Palace en janvier.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
6
-11
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
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