Les Sédunois lancent déjà le derby contre Servette

Un nul frustrant face à Lucerne (1-1), puis un message fort. À Tourbillon, les joueurs du FC Sion ont déjà lancé le derby face à Servette en appelant leurs supporters au déplacement.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Il y a un peu de frustration, même si je pense qu’aujourd’hui on n’a pas forcément mis ce qu’il fallait pour gagner. Il a manqué quelque chose», regrette Numa Lavanchy au sortir du match nul entre le FC Sion et le FC Lucerne (1-1). Même son de cloche du côté de Didier Tholot, quelques instants plus tard en conférence de presse. «Lucerne a très bien défendu, dans un bloc compact et agressif. Ce qui me gêne, ce sont les 20 premières minutes qui ont conditionné le match. Ils ont été plus agressifs, ils ont gagné plus de duels.»

«Je pense qu’on ne gagne pas à cause de ces 20 minutes initiales», ajoute-t-il. Pour le technicien bordelais, il a manqué un peu de fraîcheur à son équipe qui a été moins bien dans le jeu que lors de ses deux premières sorties de l'année. «Ce n’est pas un non-match. J’ai vu des joueurs généreux, qui ont fait les efforts. Mais on a été moins justes, moins toniques et donc en retard sur certaines phases de jeu. Mais aussi moins présents dans les intervalles. On a été gênés par leur agressivité et, au final, c’est un nul logique, car on n’en a pas fait assez pour gagner ce match.»

Rilind Nivokazi ne marque plus, mais…

Les Sédunois se sont tout de même créé quelques opportunités. Mais l’efficacité, chose dont a fait preuve le FC Lucerne en marquant sur son seul tir cadré et réellement dangereux, a fait défaut au FC Sion. Rilind Nivokazi, qui n'a désormais plus marqué depuis cinq rencontres, s’est procuré quelques situations intéressantes, comme cette tête trop croisée à quelques mètres du but en début de deuxième mi-temps. «Ça ne passe pas loin. Mais dans le jeu, on voit qu’il est important par son pressing et les efforts qu’il fait. Ça va venir. C’est le lot des attaquants. C’est souvent par séries et ça va tourner», tempère Didier Tholot, ancien attaquant, qui sait forcément de quoi il parle.

D’ailleurs, quoi de mieux pour un attaquant que de relancer la machine à buts lors d’un derby attendu par tout un peuple? Celui-ci, qui aura lieu samedi prochain face à Servette, a déjà été lancé à Tourbillon après le nul face à Lucerne. Les joueurs ont en effet déployé une banderole confiée par leurs supporters après le coup de sifflet final, appelant les public valaisan à faire le déplacement vers la cité de Calvin. «Tous à Genève», pouvait-on lire en lettres majuscules. «Gagnez le derby», affichait de son côté le Gradin Nord.

Servette-Sion déjà lancé

«Oui, le match est lancé. Mais au-delà du derby, on veut prendre des points partout», réagit Didier Tholot. «C’est le dernier match du premier tour. On veut continuer à faire partie des équipes qui veulent lutter pour quelque chose.»

«C’est le moment de gagner un derby, ça fait un moment», sourit de son côté Numa Lavanchy, qui n'a jamais battu le Servette FC avec le FC Sion en huit tentatives (cinq nuls et trois défaites). «Mais il faut prendre ce match pour ce qu’il est. Effectivement, c’est un match très important, un match historique. Mais il faut surtout le prendre du bon côté, comme on a pris tous les autres matches. Il faudra mettre les mêmes ingrédients que lors des autres rencontres. On est bien depuis le début de la saison.»